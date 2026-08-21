Kongo'da Ebola Salgını: 2500'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını: 2500'den Fazla Ölü

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını 2500 can kaybına yol açtı, Fransa'dan büyük alana yayıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz mayıs ayında patlak veren Ebola salgınında şu ana kadar can kaybı 2 bin 500'ü geçerken, salgın Fransa'nın yüzölçümünden daha büyük bir alana yayıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınında can kaybı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Ebola Koordinatörü Julien Harneis, yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son salgının başlamasından bu yana 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, salgının Fransa'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanda yayıldığını açıkladı.

Harneis, yardım fonlarının yalnızca önümüzdeki birkaç haftayı karşılamaya yettiğini ve daha fazla kaynak sağlanmaması halinde bu fonların tükenebileceğini belirtti. Harneis ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırıları kınadı.

Ebola nedeniyle 40 sağlık çalışanı öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle 17 Mayıs'ta küresel acil durum ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola ile mücadelede 160'tan fazla sağlık çalışanın etkilendiği ve 40'ının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sağlık, Fransa, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kongo'da Ebola Salgını: 2500'den Fazla Ölü - Son Dakika

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