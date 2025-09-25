Kongo\'da Ebola Salgını: 35 Kayıp

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Kongo'nun Kasai eyaletinde 57 vakanın doğrulandığı belirtildi.

AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edildiğinden bu yana, sağlık çalışanlarının ve Ebola virüsünün temaslılarına aşı yapılmaya başlandığını kaydetti. Son bir haftada ise vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çekildi.