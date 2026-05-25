Kongo'da Ebola Salgını: 900 Şüpheli Vaka

25.05.2026 13:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 900'den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildi.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 900'den fazla şüpheli Ebola vakası tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu. KDC'deki Ebola müdahalesinde gözetim çalışmalarının artırıldığını belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 101'i doğrulanmış vaka olmak üzere 900'den fazla şüpheli vaka tespit edildi" dedi.

Ghebreyesus, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon kişinin devam eden çatışmaların ortasında yaşadığını vurgulayarak, her 4 kişiden 1'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve her 5 kişiden 1'inin ülke içinde yerinden edildiğini aktardı. Ghebreyesus, "Bu durum, Ebola temas takibini artırma ve erken tespit etme çabalarını ciddi şekilde engelliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

