Kongrede 2 Bin Göz Hekimi Buluşacak

Sağlık

Türk Oftalmoloji Derneği'nin (TOD) Antalya'da 20-24 Kasım'da düzenleyeceği "58. Ulusal Kongresi"nde 2 bin göz hekimi bir araya gelecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olan TOD, Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla kongre düzenleyecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek "58. Ulusal Kongre", 5 gün boyunca Türkiye'nin ve dünyanın alanında uzman ve deneyimli göz hekimlerini ağırlayacak.

Kongreye, göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında yurt içi ve dışından yaklaşık 2 bin göz hekimi, 30'u yabanı 450 konuşmacı katılacak, 90 firma ve 350 firma temsilcisi yer alacak.

Paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantılarının yapılacağı kongrede, göz sağlığıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeler, yenilikler, son geliştirilen tedavi yöntemleri ele alınacak.

TOD Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kongrenin hazırlık sürecinin bir yıl sürdüğünü, bilimsel açıdan zengin bir program olacağını belirtti.

Ulusal kongreyi uluslararası düzeye taşımak ve yurt dışından meslektaşların da katılımını arttırmak amacıyla bu yıl daha fazla salonda yabancı dillere tercüme yapılacağını aktaran Atilla, katılımcıların bilgi ve tecrübelerini zenginleştireceğini ifade etti.