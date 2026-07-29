Konya'da MHRS Bekleyen Hasta Sayısı 450 Bin'den 50 Bin'e Düştü - Son Dakika
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Konya'da MHRS Bekleyen Hasta Sayısı 450 Bin'den 50 Bin'e Düştü

Konya\'da MHRS Bekleyen Hasta Sayısı 450 Bin\'den 50 Bin\'e Düştü
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Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz, MHRS sistemindeki hastaların sayısını 450 binden 50 bine indirdiklerini açıkladı.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, göreve geldiklerinde yaklaşık 450 bin hastanın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu beklediğini belirterek, hastaların tek tek aranarak farklı hastanelere ve hekimlere yönlendirilmesiyle bekleyen hasta sayısının 50 bin seviyelerine kadar düşürüldüğünü söyledi.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, düzenlenen basın toplantısında kentte son bir yıl içerisinde sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Sağlık hizmetlerinde vatandaşların randevuya daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla MHRS sistemi üzerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Yavuz, göreve geldiklerinde yaklaşık 450 bin hastanın randevu beklediğini ifade etti.

"Türkiye'de bu nüfusta olan bir ilde en iyi MHRS sayısına sahip il biziz"

Konya'da bir sistem uyguladık. Bizim MHRS sayılarımız şu şekildeydi artık 450 bin hasta bekliyordu. Biz bunu 50 bine kadar indirdik. Biz bunu nasıl yaptık biz hastalarımızı aradık. 'Sen dahiliye doktoru bekliyormuşsun, seni şu doktora yönlendirelim. Sen bunu bekliyormuşsun, seni şu hastaneye yönlendirelim' şeklinde hastalarımızı arayarak yönlendirmeye başladık. Şu anda iddia edebiliriz ki Türkiye'de bu nüfusta olan bir ilde en iyi MHRS sayısına sahip il biziz diyebiliriz. Geri kalanlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Neler yapıyoruz, üniversitelerle iş birliği sağladık. Bu dönemdeki en büyük artılarımızdan biri, üniversitelerle iş birliğimizin en üst seviyeye çıkması oldu. Artık Selçuk Üniversitemizde bile MHRS açacak şekilde, aile hekimlerinin kullanacağı MHRS'yi açacak şekilde bir protokol yaptık. Hastaneler arasında kapasite arttığı zaman, şu anda çalışıyoruz. Bir hastanemizde kapasite dolumu olduğu zaman, diğer hastanelerimize nakil aktarımı yaparak bu hastaları bekletmeyiz. Bununla ilgili düzenlemeler de yapıyoruz. MHRS'deki tek şeyimiz artık insanların tek doktoru istemesi. 10 tane dahiliye doktoru var ve örneğin Elif Hanım'ı istiyorlar. 'Sizi Mehmet Bey'e gönderelim' 'Hocam, ben Elif Hanım'a gideceğim bekleyeceğim' diyor. Artık onun dışında, elhamdülillah, Konya'da MHRS problemi ortadan kalktı diyebiliriz. 450 binlerden 50 binlere kadar inen bir sayımız var. MHRS kapasitesi kullanım oranında iyiyiz. Yüzde 85'lerden yüzde 90'lara kadar çıkan bir seviyemiz oldu. Aktif muayene randevusu alan hasta sayısının aktif olarak başvurma oranı yüzde 90'a kadar çıktı. Halkımızdan isteğimiz şu: MHRS'de randevu alıyorsak kullanalım. Eğer kullanmayacaksak iptal edelim. Başkasının önüne geçmeyelim diye özellikle de buradan duyurmak istedik" dedi.

"Hiç hastaneye uğramadan, aile hekimi üzerinden işlem bitirilebilecek inşallah"

Evde sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yavuz, "Evde sağlık o dezavantajlı grup hastalarımıza, hastamız evde yatıyor. Bu hastaya sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. Çoğu hasta yakınından biz şunu duyduk, 'Biz uğraşmayacağız' Çünkü düşünün, hastaya sedye bulmanız lazım, hastayı hastaneye taşımak için araç bulmanız lazım, aracı buldunuz hastayı götürdünüz. Sedye üzerinde 10-15 tane doktora girip çıkması, en son rapor kuruluna girip çıkması lazım. Onunla da evde uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle şu anda evde sağlık kurulu raporu verebilecek bir hale getirdik. İnşallah ileriki zamanda da şöyle bir sisteme geçmek istiyoruz. Aile hekimlerimizle uzman doktorlarımız arasında uzaktan hasta değerlendirme sistemine geçmek istiyoruz. Bu da nasıl olacak, aile hekimlerine 70 yaşındaki amcam gittiği zaman sağlık raporu bitmiş. Aile hekimi uzaktan hastanedeki doktora bağlanabilecek. Doktor istemlerini aile hekimi üzerinden yapacak. Tahlilleri geldikten sonra amcanın raporunun yenilenmesi hastane üzerinden direkt yapılıp, hiç hastaneye uğramadan, aile hekimi üzerinden işlem bitirilebilecek inşallah bunu da çalışıyoruz. Planlamaları devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Konya, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Konya'da MHRS Bekleyen Hasta Sayısı 450 Bin'den 50 Bin'e Düştü - Son Dakika

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