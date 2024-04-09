Köpek Max'ı hayata tutundurdular - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Köpek Max'ı hayata tutundurdular

Geniş Video İzle

İzmir'de mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki köpek Max, ameliyatla hayata tutundu. Veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda köpek sağlığına kavuştu ve evde oyun oynayabilecek duruma geldi.

09.04.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köpek Max'ı hayata tutundurdular

İZMİR - Mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki köpek Max, İzmir'de yapılan ameliyatla hayata tutundu.

Açık kalp cerrahisinde mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki Terrier cinsi köpek 'Max', Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu ile Uzman Veteriner Hekim Murat Vurucu tarafından yapılan operasyonla hayata tutundu. Kalp kapakçığı ameliyatında ilk başarılı sonuç alan köpek Max, yeniden sağlığına kavuştu.

Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu, "Dünyada bu operasyonu sadece İngiltere'de ve Japonya'da birer ekibin yapabildiğini fark ettik. O yüzden bu aslında pozitif anlamda bizi daha da kamçıladı. Biz de yapabileceğimizi düşündük. Sonrasında 'Max' ile tanıştık. Hastamız 'Max', Türkiye'deki açık kalp cerrahisinde başarılı ilk mitral kapak tamiri yapılan köpek. Operasyon sonrası 14'üncü günü ve evde oyun oynayabilecek durumda. Bu bizi inanılmaz mutlu etti" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

İzmir, Hayvan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Köpek Max'ı hayata tutundurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 Tekerlekli Sandalye Bağışlandı
    15:26 Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 Tekerlekli Sandalye Bağışlandı

    Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.

  • Sağlık Bakanı: Bayram tatili boyunca 760 bin 449 sağlık personeli görev yapacak
    15:15 Sağlık Bakanı: Bayram tatili boyunca 760 bin 449 sağlık personeli görev yapacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatili süresince 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını duyurdu. Hastanelerin acil birimleri ve diğer hizmetler bayram boyunca kesintisiz olarak devam edecek.

  • Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı
    14:35 Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı

    Erzincan'da doğal olarak yetişen çiriş otu, ilkbahar aylarında toplanmaya başlandı. Vatandaşlar bu otu temizleyerek yemeklerde kullanırken, ihtiyaç fazlasını da satıyor. Çiriş otu genellikle çorba, gözleme ve konserve yapımında kullanılıyor. Şifa kaynağı olan bu bitki, bağırsak sorunları yaşayanlar ve kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

  • Adana'da Hayırsever İş İnsanı Hastaneye 100 Tekerlekli Sandalye Bağışladı
    14:26 Adana'da Hayırsever İş İnsanı Hastaneye 100 Tekerlekli Sandalye Bağışladı

    Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışta bulunmak isteyen iş insanı Beytullah Uslu, 100 tekerlekli sandalye temin ederek hastaneye bağışladı. Hastane yönetimi, Uslu'ya plaket vererek teşekkür etti. Uslu ise bağışın hastalar için önemli bir hizmet sağlayacağını belirterek diğer firmalara da örnek olmasını umut etti.

  • Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski
    13:56 Sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajı: Alerjik reaksiyon riski

    Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu olarak sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajlarından birinin alerjik reaksiyon riski olduğunu belirtti. Muratoğlu, kişinin kendi dokusundan alınmayan kök hücrelerin başka birinin derisinden oluşturulduğunda alerjik olabileceğini ve bu durumun en büyük dezavantaj olduğunu ifade etti.

  • Batman'da Karabuğday Ekimi Hibe Destekli Gerçekleştirildi
    13:53 Batman'da Karabuğday Ekimi Hibe Destekli Gerçekleştirildi

    Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.

  • Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler
    13:51 Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler

    Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.

  • Safra Kesesi Taşları Neden Oluşur? Belirtileri Nelerdir?
    13:42 Safra Kesesi Taşları Neden Oluşur? Belirtileri Nelerdir?

    Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, safra kesesi taşlarının neden oluştuğunu ve belirtilerini açıkladı. Safra kesesi taşlarının yüksek kolesterol değerleri, genetik faktörler ve kilolu kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Ceyhan, taşların belirli yiyecekleri tüketememe, yaşam kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açtığını ifade etti.

  • Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında
    13:13 Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

    73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.


15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
13:00 Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti Hatalı U dönüşü yapan araca, motosikletiyle çarpan 22 yaşındaki Semanur 22 gün sonra hayatını kaybetti
12:35 Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı Mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim yapıldı, duayı yanlış okuyanlar dışarı çıkartıldı
12:21 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi 4 yaşındaki Bilge, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 15:32:28. #1.11#
SON DAKİKA: Köpek Max'ı hayata tutundurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement