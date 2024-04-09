Köpek Max'ı hayata tutundurdular
İZMİR - Mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki köpek Max, İzmir'de yapılan ameliyatla hayata tutundu.
Açık kalp cerrahisinde mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki Terrier cinsi köpek 'Max', Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu ile Uzman Veteriner Hekim Murat Vurucu tarafından yapılan operasyonla hayata tutundu. Kalp kapakçığı ameliyatında ilk başarılı sonuç alan köpek Max, yeniden sağlığına kavuştu.
Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu, "Dünyada bu operasyonu sadece İngiltere'de ve Japonya'da birer ekibin yapabildiğini fark ettik. O yüzden bu aslında pozitif anlamda bizi daha da kamçıladı. Biz de yapabileceğimizi düşündük. Sonrasında 'Max' ile tanıştık. Hastamız 'Max', Türkiye'deki açık kalp cerrahisinde başarılı ilk mitral kapak tamiri yapılan köpek. Operasyon sonrası 14'üncü günü ve evde oyun oynayabilecek durumda. Bu bizi inanılmaz mutlu etti" açıklamasında bulundu.
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Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatili süresince 760 bin 449 sağlık personelinin görev yapacağını duyurdu. Hastanelerin acil birimleri ve diğer hizmetler bayram boyunca kesintisiz olarak devam edecek.
Erzincan'da doğal olarak yetişen çiriş otu, ilkbahar aylarında toplanmaya başlandı. Vatandaşlar bu otu temizleyerek yemeklerde kullanırken, ihtiyaç fazlasını da satıyor. Çiriş otu genellikle çorba, gözleme ve konserve yapımında kullanılıyor. Şifa kaynağı olan bu bitki, bağırsak sorunları yaşayanlar ve kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışta bulunmak isteyen iş insanı Beytullah Uslu, 100 tekerlekli sandalye temin ederek hastaneye bağışladı. Hastane yönetimi, Uslu'ya plaket vererek teşekkür etti. Uslu ise bağışın hastalar için önemli bir hizmet sağlayacağını belirterek diğer firmalara da örnek olmasını umut etti.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu olarak sünnet derisindeki kök hücre tedavisinin dezavantajlarından birinin alerjik reaksiyon riski olduğunu belirtti. Muratoğlu, kişinin kendi dokusundan alınmayan kök hücrelerin başka birinin derisinden oluşturulduğunda alerjik olabileceğini ve bu durumun en büyük dezavantaj olduğunu ifade etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, safra kesesi taşlarının neden oluştuğunu ve belirtilerini açıkladı. Safra kesesi taşlarının yüksek kolesterol değerleri, genetik faktörler ve kilolu kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Ceyhan, taşların belirli yiyecekleri tüketememe, yaşam kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açtığını ifade etti.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
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