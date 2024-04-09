Sağlık

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Köpek Max'ı hayata tutundurdular

İZMİR - Mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki köpek Max, İzmir'de yapılan ameliyatla hayata tutundu.

Açık kalp cerrahisinde mitral kapak tamiri yapılan 12 yaşındaki Terrier cinsi köpek 'Max', Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu ile Uzman Veteriner Hekim Murat Vurucu tarafından yapılan operasyonla hayata tutundu. Kalp kapakçığı ameliyatında ilk başarılı sonuç alan köpek Max, yeniden sağlığına kavuştu.

Veteriner Hekim Aykut Çokoğullu, "Dünyada bu operasyonu sadece İngiltere'de ve Japonya'da birer ekibin yapabildiğini fark ettik. O yüzden bu aslında pozitif anlamda bizi daha da kamçıladı. Biz de yapabileceğimizi düşündük. Sonrasında 'Max' ile tanıştık. Hastamız 'Max', Türkiye'deki açık kalp cerrahisinde başarılı ilk mitral kapak tamiri yapılan köpek. Operasyon sonrası 14'üncü günü ve evde oyun oynayabilecek durumda. Bu bizi inanılmaz mutlu etti" açıklamasında bulundu.