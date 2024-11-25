Köprüler Radyasyon Onkologları Günü İçin Turuncu Işıkla Aydınlatılacak

Sağlık

İstanbul Boğazı'nın iki yakasını bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla bu akşam turuncu renkle aydınlatılacak.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, kasım ayının "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve 25 Kasım'ın "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Radyoterapinin tek başına veya diğer tedavilerle birlikte, dünyada milyonlarca insanın kanserden kurtulmasını sağlayan modern bir tedavi yöntemi olduğuna işaret eden Selek, "Bizler, yalnızca tedavi odaklı değil, hastalarımızın yaşam kalitesinin korunması ve arttırılması hedefiyle yetişen, zorlu ve zahmetli bir branşta çalıştığımız için dayanışmanın ve birlikteliğin gereği ve önemini bilen hekimleriz." ifadesini kullandı.

Selek, bugünün aynı zamanda derneklerinin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bu akşam Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla turuncu renk ışıklandırılacağını kaydetti.