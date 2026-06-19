Uzmanlardan kadınlara "erken teşhis, sağlıklı beslenme ve egzersiz" uyarısı - Son Dakika
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Uzmanlardan kadınlara "erken teşhis, sağlıklı beslenme ve egzersiz" uyarısı

Uzmanlardan kadınlara "erken teşhis, sağlıklı beslenme ve egzersiz" uyarısı
19.06.2026 14:48  Güncelleme: 14:50
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Körfez Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminerde kadınlara erken teşhis, beslenme, ruh sağlığı ve fiziksel aktivite konularında eğitim verildi.

Körfez Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesine katkı sunmak amacıyla "Kadın Sağlığı" konulu eğitim semineri düzenlendi. Programda; uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde erken teşhis, ruh sağlığı, beslenme ve fiziksel aktivite konuları ele alındı.

Söyleşide ilk olarak söz alan Uzman Dr. Özkan Vural, kadın sağlığında erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkati çekerek, düzenli sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ve hastalıklardan korunma yöntemlerini anlattı.

Diyetisyen Safanur Baz ise sağlıklı beslenmenin kadın vücudu üzerindeki etkilerine değindi. Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesini doğrudan artırdığını belirten Baz, günlük hayatta uygulanması gereken beslenme rutinleri hakkında bilgi verdi.

Psikolog Mehmet Kürşat Barut, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları stres faktörleri ve psikolojik dayanıklılık konularında katılımcıları bilgilendirdi. Menopoz dönemi gibi hassas süreçlerin de değerlendirildiği sunumda Barut, ruhsal iyilik halinin fiziksel sağlıkla ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak, kadınların kendilerine zaman ayırmalarının ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel destek almaktan çekinmemelerinin önemine işaret etti.

Masa başı çalışanlara egzersiz önerileri

Programın son bölümünde konuşan Fizyoterapist Şeyma Yelken, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini aktardı. Doğru duruş ile kas ve eklem sağlığının korunması gerektiğinin altını çizen Yelken, özellikle masa başında çalışan bireylerde sıkça rastlanan kas-iskelet sistemi sorunlarına karşı günlük hayatta kolayca uygulanabilecek basit egzersiz tavsiyelerinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Körfez Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan kadınlara 'erken teşhis, sağlıklı beslenme ve egzersiz' uyarısı - Son Dakika

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