Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı - Son Dakika
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Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı

14.06.2022 11:03

Antalya'da ameliyattan korktuğu için 6 yıl boyunca doktor kontrolüne gitmeyen kadının karnında basketbol topu büyüklüğüne ulaşan 10 kilogramlık kitle, ameliyatla alındı.

Antalya'da ameliyattan korktuğu için 6 yıl boyunca doktor kontrolüne gitmeyen kadının karnında basketbol topu büyüklüğüne ulaşan 10 kilogramlık kitle, ameliyatla alındı.

Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Rukiye Ökten, karnı büyüyünce kilo aldığını düşünerek diyet ve spor yapmaya başladı. Bir türlü zayıflayamayan kadın, 6 yıl önce karnındaki şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde Ökten'in karnında 16 santimetre çapında miyom (iyi huylu tümör) olduğu tespit edildi.

Ameliyat olmaktan korktuğu için 6 yıl kontrole gitmeyen Ökten, şiddetli kanama ve ağrı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat için ikna edildi.

Yaklaşık bir saat süren operasyonla kadının karnından 21 santimetre çapına ulaşan 10 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşmanın ve 10 kilogram birden zayıflamanın mutluluğunu yaşayan Ökten, AA muhabirine, "belki bir gün geçer" düşüncesiyle ameliyat olmaktan kaçtığını söyledi.

Bir süre sonra kitlenin oluşturduğu sıkıntıların arttığını dile getiren Ökten, "6 yıl boyunca her gün korkuyla uyudum. Ağırlık veriyordu, sırt ve diz ağrısı yapıyordu. Çok şiddetli kanamalarım oldu. Karnımda basketbol topu büyüklüğünde kitleyle gezmişim. Ameliyat olunca çok rahatladım, bel ve diz ağrılarım da geçti." dedi.

Ameliyatını geciktirdiği için pişman olduğunu ifade eden Ökten, "Ameliyattan sonra korkularımın yersiz olduğunu anladım. Bu kadar çabuk toparlayacağımı bilmiyordum. 10 kilogram kitle çıkarılınca hafifledim, çok rahatladım. Kitle teşhisi konulan kimse ihmal etmesin, gerçekten korkacak bir şey yokmuş." diye konuştu.

"Kitle, basketbol topu boyutlarındaydı"

Operasyonu gerçekleştiren özel bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Timur Uğurlu da kitlenin hastada ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.

Kitlenin ağrı, şiddetli kanama ve şişkinlik şikayetlerine neden olduğunu vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ultrasonda iyi huylu görüntüler veriyordu ama büyük olan miyomlarda nadiren de olsa kötü huylu durumlar ortaya çıkabiliyor. Mutlaka miyomun alınması gerekiyordu. Yıllarca korktuğu için takiplerden de kaçmış. Yaşı itibarıyla miyomun rahim ve yumurtalıklarla birlikte çıkarılması gerekiyordu. Ameliyatla kitleyi tüm olarak çıkardım, basketbol topu boyutlarındaydı. Hastamız yıllarca boş yere eziyet çekmiş. Büyük miyomlar yaşam kalitesini düşürüyor, bel fıtığını tetikleyebiliyor."

Uğurlu, 40 yaşın üzerindeki her kadının yılda bir sefer de olsa kontrole gitmesi gerektiğini, bazı miyomların kötü huylu çıkabildiğini de sözlerine ekledi.

Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı
Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı
Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı
Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Korktuğu için ertelediği ameliyatla karnından basketbol topu kadar kitle çıkarıldı - Son Dakika

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