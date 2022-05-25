Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu

25.05.2022 21:23
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 537 testte 1260 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1225 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 537 testte 1260 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1225 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 839 bin 717, 2'nci dozda 53 milyon 61 bin 776 ve 3'üncü dozda 27 milyon 763 bin 663 olmak üzere 147 milyon 705 bin 146 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu - Son Dakika
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