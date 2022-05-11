Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu

11.05.2022 21:06
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 129 bin 362 testte 1670 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 1711 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 362 testte 1670 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 1711 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 827 bin 296, 2'nci dozda 53 milyon 46 bin 297 ve 3'üncü dozda 27 milyon 768 bin 27 olmak üzere 147 milyon 592 bin 145 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1858 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1858 oldu Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1542 oldu Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1542 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 04:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1670 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement