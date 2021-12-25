Üye Girişi
Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu - Son Dakika

Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu

25.12.2021 09:39

Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu Sağlık çalışanları arasındaki birlik duygusunun güçlenmesi için düzenlenen Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nın 3.sü düzenlendi.

Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu

İSTANBUL - Sağlık çalışanları arasındaki birlik duygusunun güçlenmesi için düzenlenen Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nın 3.sü düzenlendi. Düzenlenen turnuvada akciğer nakli olan ve Ecmo tedavisi gören hastalar da penaltı vuruşu yaptı.

Sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, spora teşvik edilmesi amacıyla "Koşuyolu Ailesi 3. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlendi. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu sezonu futbol turnuvası heyecanı 3 hafta boyunca Cevizli Halısaha Spor Tesisinde gerçekleştirildi. Koşuyolu Ailesinin oluşturduğu 13 takımın forma giydiği turnuvada, dün akşam gerçekleştirilen final mücadelesiyle şampiyon belirlendi.

"Lütfen organlarımızı bağışlayalım ve aşılarımızı olalım"

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Kaan Kırali,"Bugün burada hastanemizin 3. futbol şölenini yapıyoruz. Bu sene bizim için ayrı bir öneme sahip. Yapay akciğer makinesi ile birçok hastamızı ölüm döşeğinden alıp tekrar hayatlarına geri dönmeleri için vesile olduk. Kovide bağlı ileri akciğer yetmezliğine girip aylarca yoğun bakımda yapay akciğer makinesi dediğimiz "Ecmo" cihazına bağlı kalan hastalarımızdan hayata tutunanların arasında maç gösterisi düşünmüştük. ve bir penaltı yarışmasıyla bunu sonlandıracağız. Buradan vermek istediğimiz mesaj çok net, lütfen organlarımızı bağışlayalım ve aşılarımızı olalım" şeklinde konuştu.

Ecmo tedavisinin ardından turnuvada yer alan Erhan Çakır," Ecmo tedavisi oldum. Uzun bir sürenin ardından sağlığımıza kavuştuk. Şimdi burada halı saha maçında doktorlarımızla bir araya geldik. Bütün doktorlarımız ve ekip arkadaşlarıyla beraber. Allah razı olsun onların sayesinde buralara kadar geldik. Beraber bir keyif maçı yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Akciğer nakli olan ve Ecmo tedavisi gören hastalar, doktorları ile penaltı vuruşları gerçekleştirdiler. Kaleyi koruyan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Mustafa Mert Özgür ise kalecilik performansı sergiledi. Penaltı vuruşunun ardından, Ecmo tedavisi gören ve akciğer nakli olan hastalara Başhekim tarafından madalya takıldı. Turnuvada Kardiyoloji takımını 5-2'lik skorla mağlup eden Radyoloji takımı ise kupaya kavuştu.

Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu
Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu
Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu

YORUMLAR
500

Cevizli, Futbol, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu - Son Dakika


Bu hafta ne oldu? Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi Bu hafta ne oldu? Altın, döviz ve borsa yatırımcısına kaybettirdi         
09:39
"Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum "Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum         
09:34
Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor         
09:31
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı         
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18

Son Dakika Haberleri
09:33 Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı
09:33 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 kişi yaralandı
09:31 Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor
09:23 Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge veriler
09:15 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!
09:07 Oran kulislerden sızdı! Emekliye yapılacağı iddia edilen zam belli oldu!
09:03 Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma uçtu: 2 kişi yaşamını yitirdi
08:51 Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'ten dikkat çeken paylaşım: Kimsenin kalbini gömmek için çabalamayın
08:49 Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 09:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda kupa sahibini buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement