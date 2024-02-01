KOÜ Rektörü Cantürk: Randevu bulunamaması sistemsel bir sorun

Sağlık

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, üniversite hastanesinde randevu bulunamadığı iddialarına ilişkin, "Bir grip hastası 7 polikliniği işgal ederse randevu nasıl bulunur? Bu sistemsel bir sorun. Sistemden kaynaklanan, vatandaşlardan kaynaklanan hatalar var" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, rektör yardımcıları ile birlikte üniversitede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili gazetecilerle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kartepe ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıda, Cantürk üniversite bünyesinde bulunan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki çalışmaları da anlattı. Bu sırada bir gazetecinin üniversite hastanesinde randevu bulunamadığına yönelik sorusunu da cevaplayan Rektör Prof. Dr. Cantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem, herkesin her yere başvurmasına imkan sağladığı için poliklinikler çok yoğun oluyor. Sadece bizim hastanemiz diğer yerlerde de poliklinikler yoğun ve randevu alınamıyor. 'Niye alınamıyor' sorusunu bir basit örnekle açıklayayım. Grip hastası, ilk önce aile hekimine müracaat ediyor. Aile hekimi bir ilaç veriyor. 'Ya pratisyene gittim, ilaç işe yaramadı' diyor. 3 gün kullandı ama hastanın zaten seyri o şekilde gidiyor. Onun üzerine devlet hastanesinde kulak burun boğaza gidiyor. Kulak burun boğaz doktoru 'Bir de göğüs hastalıkları görsün, ciğerlerini dinlesin' diyor. Bir grip için etti mi 3 poliklinik? İlaç kullanıyor veya kullanmıyor; yine düzelmiyor. SEKA Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. SEKA'da bir dahiliyeciye muayene oluyor. Etti mi 4? Arkadaşı diyor ki 'X özel hastanesinde bir Ahmet Bey var, ona git, ona muayene ol' diyor. O da yetmiyor. 'Bir de üniversiteye gideyim' diyor. Geliyor bizim poliklinikte asistan arkadaşlarımıza muayene oluyor, memnun olmuyor. 'Bir de para vereyim, hocaya muayene olayım' diyor. Etti mi 7. Bir grip hastası 7 polikliniği işgal ederse randevu nasıl bulunur? Bu sistemsel bir sorun."

'SİSTEMDEN VE VATANDAŞLARDAN KAYNAKLANAN HATALAR VAR'

Rektör Cantürk, sistemden ve vatandaşlardan kaynaklanan hatalar sebebiyle randevu bulunmasının zorlaştığını belirterek, "Mesela 10 gün sonrasına MR randevusu verildi. 'Ben bekleyemem' diyor. Gidip bir özel hastanede MR'ını çektiriyor ama burada da aldığı randevuyu tutuyor, bildirmiyor. Bildirmeyince o randevu dolu gözüküyor. Siz de geliyorsunuz randevu almak istiyorsunuz. 11'inci güne veriliyor. Halbuki 10'uncu günde, 5'inci günde yerimiz boş, hasta iptal etmediği için. Yani bunlar sadece bizim hatalarımız değil. Sistemden kaynaklanan, vatandaşlardan kaynaklanan hatalar var ama biz kendi adımızda randevuları artırmış vaziyetteyiz. Başhekim olduğumuz dönemde günlük 2 bin civarında polikliniğimiz vardı; şimdi 4 bin 500 polikliniğimiz var" diye konuştu.