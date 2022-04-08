Kovid-19'un Yeniden Tırmanışa Geçtiği Jilin'de Çiftçiler, Baharda Çiftçilik Yapmak İçin Geçiş İzni Alıyor - Son Dakika
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Kovid-19'un Yeniden Tırmanışa Geçtiği Jilin'de Çiftçiler, Baharda Çiftçilik Yapmak İçin Geçiş İzni Alıyor

08.04.2022 21:13
Kovid-19'un Yeniden Tırmanışa Geçtiği Jilin'de Çiftçiler, Baharda Çiftçilik Yapmak İçin Geçiş İzni Alıyor

CHANGCHUN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin aynı zamanda önemli bir ticari tahıl üssü olan Jilin eyaleti, Kovid-19'un son dalgasını kontrol altına alırken, bahar ekimini güvence altına alma planları üzerinde çalışıyor. Yetkililer Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, eyaletin önde gelen Kovid-19 önleme ve kontrol grubu tarafından yayınlanan çalışma planı uyarınca, eyaletin […]

Kovid-19'un Yeniden Tırmanışa Geçtiği Jilin'de Çiftçiler, Baharda Çiftçilik Yapmak İçin Geçiş İzni Alıyor

CHANGCHUN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin aynı zamanda önemli bir ticari tahıl üssü olan Jilin eyaleti, Kovid-19'un son dalgasını kontrol altına alırken, bahar ekimini güvence altına alma planları üzerinde çalışıyor.

Yetkililer Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, eyaletin önde gelen Kovid-19 önleme ve kontrol grubu tarafından yayınlanan çalışma planı uyarınca, eyaletin iki büyük kenti Changchun ve Jilin'in, baharda tarım yapmak için köylerine dönmek isteyen çiftçilere geçiş izinleri vereceğini belirtti.

Geri dönecek çiftçilerin her birine üç antijen ev testi kiti verilecek. Changchun ve Jilin kentlerinde sıkışıp kalan çiftçilerin baharda çiftçilik yapmak için evlerine dönmelerine yönelik yapılan eyalet planına göre, varışlarının ikinci, dördüncü ve yedinci günlerinde çiftçiler, yerel köy komitelerinin gözetiminde kendilerine söz konusu testleri yapacaklar. Çiftçilerin ayrıca, bir hafta boyunca sağlık takibi yapmaları ve sosyal toplantılardan kaçınmaları gerekiyor.

Plana göre, kapalı yönetim uygulaması ile kontrol altındaki bölgelerden eve dönenlerin, açık hava faaliyetleri olmadan bir hafta süreyle ev karantinasına tabi tutulmaları gerekiyor. Yeni yerel kaynaklı vakaların Mart civarı ortaya çıkmaya başlamasından bu yana, Jilin'de yaşayan 60 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Changchun'un Tarım ve Kırsal İşler Bürosu'ndan Li Linfeng, şu anda eyalet merkezi Changchun'da bulunan yaklaşık 16.200 çiftçinin köylerine dönmek için başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Perşembe günü saat 16.00'dan itibaren, Shuangyang Bölgesi, Gongzhuling kenti, Nong'an ilçesi, Dehui kenti ve diğer önemli tahıl üretim alanları dahil olmak üzere Changchun'daki 22 bölge, Kovid-19 için düşük riskli alan olarak belirlendi. Li, çiftçilerin ilk partisinin Cumartesi günü Changchun'dan köylerine gitmek üzere ayrılacağını belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Tarım, Cuma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Kovid-19'un Yeniden Tırmanışa Geçtiği Jilin'de Çiftçiler, Baharda Çiftçilik Yapmak İçin Geçiş İzni Alıyor - Son Dakika


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