Köyceğiz\'e Yeni Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesi'ne atanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Dilek görevine başladı.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin uzman doktor kadrosu her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Dilek, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne atanmasının ardından hasta kabulüne başladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzman Dr. İlknur Dilek, uzmanlık eğitimini S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Köyceğiz'de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya başlayan Uzman Dr. İlknur Dilek'in göreve başlaması, ilçedeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.