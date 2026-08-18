Kronik Böbrek Hastalığı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kronik Böbrek Hastalığı Eğitimi Düzenlendi

Kronik Böbrek Hastalığı Eğitimi Düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de sağlık çalışanları için kronik böbrek hastalığı eğitim programı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla kronik böbrek hastalığı konusunda eğitim programı düzenlendi.

Söke Fethime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Doğan tarafından kronik böbrek yetmezliği konusunda sağlık çalışanlarına kapsamlı bilgiler aktarıldı. Sunumda kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri ve risk faktörlerinin yanı sıra hastalığın erken tanısı, takip süreçleri, ilerlemesinin önlenmesi ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Sağlık çalışanlarının güncel bilgi ve uygulamalar konusunda bilgilendirildiği eğitimde, kronik böbrek hastalığının erken dönemde tespit edilmesinin ve düzenli takibinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitim programına Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da katılarak sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinde güncel bilgi ve uygulamaların paylaşılmasına katkı sağlayan eğitim programlarının çalışanların mesleki gelişimine ve hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: İHA

Hastane, Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kronik Böbrek Hastalığı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:01:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kronik Böbrek Hastalığı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.