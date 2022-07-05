KTÜ'de hastalığın tanısında kriyobiyopsi yöntemi uygulanan kadın kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ'de hastalığın tanısında kriyobiyopsi yöntemi uygulanan kadın kavuştu

05.07.2022 17:17
KTÜ'de hastalığın tanısında kriyobiyopsi yöntemi uygulanan kadın kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, hastalığının tanısında kriyobiyopsi yönteminin uygulandığı kadın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, hastalığının tanısında kriyobiyopsi yönteminin uygulandığı kadın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, hastanenin göğüs hastalıkları kliniğine başvuran ve yapılan incelemeler sonucu interstisyel akciğer hastalığı düşünülen 55 yaşındaki kadın hastadan, tanının kesinleşmesi için kriyobiyopsi yöntemi ile biyopsi alındığı belirtildi.

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek ve Prof. Dr. Yılmaz Bülbül'ün birlikte gerçekleştirdiği yöntem esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadan hastanın işlem sonrası taburcu edildiği aktarılan açıklamada, Ayçiçek'in değerlendirmelerine yer verildi.

İnterstisyel akciğer hastalığının teşhisinin zor ve karmaşık olduğunu ifade eden Ayçiçek, hastalığın, akciğer dokusunda mikrobik olmayan iltihap ve fibrozis denilen elastikiyet kaybıyla karakterize, yaklaşık 200 farklı çeşidi olan hastalıklara verilen isim olduğunu kaydetti.

Ayçiçek, ilerleyici hastalıkta özellikle nefes darlığı ve öksürüğün en sık görülen şikayetler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle tanının bir an önce konulup tedavinin başlanması gerekmektedir. Tanı için öncelikle bronkoskopi eşliğinde, akciğerin bir bölgesi yıkanıp akciğer dokusundan biyopsi yapılmaktadır. Ancak bronkoskopi eşliğinde alınan doku biyopsileri çok küçük olduğundan çoğunlukla sonuç vermemektedir."

Kesin tanı noktasında hastaların, daha büyük akciğer dokularının elde edilebilmesi için ameliyatla alınan biyopsiye gönderileceğini aktaran Ayçiçek, "Ameliyatla biyopsi ise bronkoskopik işlemlere göre daha invaziv olduğundan hem komplikasyon gelişme riski taşımakta hem de maliyeti daha yüksek olmaktadır." ifadesini kullandı.

Ayçiçek, son yıllarda interstisyel akciğer hastalığı tanısı için kriyobiyopsi işleminin geliştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kriyobiyopsi ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında, hasta entübe edilerek yapılmaktadır. Entübe edilen hastada, tüpün içerisinden akciğere gönderilen krio probunun ucu soğutularak dokuya yapışması sağlanmakta ve bu şekilde geleneksel bronkoskopi ile yapılan biyopsilerden çok daha büyük doku parçaları alınabilmektedir. İşlem sonrası kanama ya da pnömotoraks olarak adlandırılan akciğerde sönme durumu oluşabilmekte ancak bu tür komplikasyonlar geleneksel biyopside de gözlenebilen durumlar olmaktadır. Kriyobiyopsi, şu anda Türkiye'de birkaç merkezde uygulanabilmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde, bu işlemi yapan Farabi Hastanesi dışında bir merkez bulunmamaktadır."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KTÜ'de hastalığın tanısında kriyobiyopsi yöntemi uygulanan kadın kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:59 61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: KTÜ'de hastalığın tanısında kriyobiyopsi yöntemi uygulanan kadın kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement