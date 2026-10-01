KTÜ'den Dr. Kişioğlu, yetersiz beslenen çocuklarda hırçınlığa dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KTÜ'den Dr. Kişioğlu, yetersiz beslenen çocuklarda hırçınlığa dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ Tıp Fakültesi'nden Dr. Merve Kişioğlu, okul döneminde erken kalkmanın kahvaltıya ayrılan süreyi kısaltabildiğini, bunun da çocukların kahvaltıyı atlamasına yol açabildiğini söyledi. Kişioğlu, yetersiz beslenen çocuklarda huzursuzluk ve hırçınlık görülebileceğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Merve Kişioğlu, yeterli ve dengeli kahvaltı yapmış çocuğun güne daha enerjik başlayacağını söyledi.

Kişioğlu, AA muhabirine, yaz döneminden okul dönemine geçişte çocukların daha erken kalkmaya başlamasının kahvaltı için ayrılan süreyi kısaltabildiğini söyledi.

Bu durumun çocukların kahvaltıyı yetersiz yapmasına veya tamamen atlamasına yol açabildiğini ifade eden Kişioğlu, yeterli ve dengeli kahvaltının güne enerjik başlanmasına katkı sağladığını belirtti.

Kişioğlu, kahvaltının çocukların gün içindeki bilişsel ve akademik performansını da olumlu etkileyebileceğini dile getirerek, "Yeterli ve dengeli bir kahvaltı yapmış çocuk güne daha enerjik başlayacaktır. Gerekli enerjiyle başladığı için bu onun gün içerisinde derslerdeki performansını hem bilişsel hem akademik anlamda olumlu etkileyecektir." dedi.

Özellikle yetersiz beslenen küçük çocuklarda huzursuzluk ve hırçınlık gibi durumların görülebileceğine dikkati çeken Kişioğlu, düzenli ve dengeli beslenmenin bu tür durumların azalmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Kahvaltıda protein, kalsiyum ve lif bulunmalı

Kişioğlu, kahvaltı hazırlanırken yeterli protein, kalsiyum, kompleks karbonhidrat ve lif içeren besinlere yer verilmesinin önemine işaret ederek, yumurta, yoğurt, ayran, peynir veya sade sütün tercih edilebileceğini belirtti.

Kahvaltının tam tahıllı ekmek, domates, salatalık veya mevsim meyveleriyle desteklenebileceğini dile getiren Kişioğlu, "Bir porsiyon sebze ve meyve desteği etkili olacaktır. Seçim sırasında çocukla birlikte karar verilip, günlük değişkenlik gösterebilir." ifadesini kullandı.

Kişioğlu, çocukların gün içinde yeterli ve dengeli öğünler tüketmesinin önemine dikkati çekerek, okul kantinlerinde satılan paketli ve işlenmiş gıdaların tüketiminin de sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kantinlerden su, sade süt, ayran, kaşarlı tost, peynirli ve domatesli sandviç ile mevsim meyvelerinin tercih edilebileceğini aktaran Kişioğlu, çocukların öğünlerinde protein kaynaklarına yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuklar için aileler rol model olmalı

Kişioğlu, gün içinde yumurta, yoğurt, peynir, et, sebze ve meyvenin dengeli şekilde tüketilmesi gerektiğini belirterek, yeterli boy uzaması ve kilo artışı olmayan veya sebepsiz kilo kaybı yaşayan çocukların pediatri hekimi tarafından değerlendirilmesini önerdi.

Derslerde dikkat eksikliği ve performans düşüşü yaşayan çocuklarda demir ve B12 vitamini gibi besin ögesi eksikliklerinin de değerlendirilebileceğini aktaran Kişioğlu, bunun pediatri hekimi tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

Kişioğlu, çocukların gün içinde yeterli sıvı tüketmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların her zaman yanlarında??????? kolayca ulaşabilecekleri bir su matarası olması gerektiğini ifade etti.

Ailelerin beslenme alışkanlıklarıyla çocuklara örnek olması gerektiğinin altını çizen Kişioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklara tüketmemesi gereken yüksek şekerli içeceklerin olduğunu söylediğimiz zaman, masaya oturduğumuzda bizim önümüzde de aynı gıdalar olmamalı. Çocuğa rol model olmalıyız."

Kaynak: AA
Karadeniz Teknik ÜniversitesiEğitimSağlıkMerveSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
11:20
TSK’nın hava filosu büyüyor 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:35:00. #.0.2#
SON DAKİKA: KTÜ'den Dr. Kişioğlu, yetersiz beslenen çocuklarda hırçınlığa dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei