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Küçük Ahmet lösemiyi TÜRKKÖK'e yapılan bağışla yendi - Son Dakika

Küçük Ahmet lösemiyi TÜRKKÖK'e yapılan bağışla yendi

12.01.2022 11:03

Malatya'da 10 ay önce lösemi tanısı konulan 7 yaşındaki Ahmet Yasin, TÜRKKÖK'ten nakille lösemiyi yenerek hayata yeniden "merhaba" dedi.

Malatya'da 10 ay önce lösemi tanısı konulan 7 yaşındaki Ahmet Yasin, TÜRKKÖK'ten nakille lösemiyi yenerek hayata yeniden "merhaba" dedi.

Bingöl'de yaşayan Budan ailesi, 7 yaşındaki Ahmet Yasin'in sağlık durumundan şüphelenerek Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezine başvurdu.

Merkezde yapılan tetkikler sonucunda Ahmet Yasin'in doğuştan Konjenital nötropeni (kemik iliği hücrelerinin oluşmaması) hastası olduğu belirtildi. Tedavisine başlanan minik Ahmet'in daha sonra hastalığı ilerleyerek myelodisplastik sendroma (kemik iliği yetersizliği) döndü. Durumu gittikçe ağırlaşan Ahmet'e ardından akut lösemi tanısı konuldu.

Aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması sonucunda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay'ın desteğiyle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKKÖK) başvuruldu.

Kısa süre sonra TÜRKKÖK aracılığıyla akraba dışından yüzde 100 uyumlu ilik bulundu. Merkezde nakil yapılan Ahmet Yasin, hayata tutundu.

Ahmet Yasin'in annesi Ayşe Budan, AA muhabirine, oğluna geçen yıl lösemi tanısı konulduğunu ve haziran ayında akraba dışından donör bulunarak nakil yapıldığını söyledi.

Bingöl'de yaşayan 11 yaşındaki diğer oğlu Muhammet Ali'nin de aynı rahatsızlıkları yaşadığını, şu anda durumunun kötü olmadığını, sürekli kontrol altında tutulduğunu aktaran Budan, "Nakil süreci çok zor ve sabır isteyen bir süreç. Buradan seslenmek istiyorum, çoğu çocuk nakil bekliyor. İnsanlar nakli organ bağışı gibi görüyorlar ama nakil öyle değil. Kan veriyorsunuz, o kadar." dedi.

Ahmet Yasin'in yapılan nakil sonrası durumunun daha iyi olduğunu anlatan anne Budan, "Çok mutluyuz. Çok şükür böyle duyarlı insanlar var. Herkes 15 dakikalığına onkoloji servisini gezsin, bu çocukları görsün. Anlatılacak bir mutluluk değil. Bu bir hayat, herkesin çocuğu var. Bize nakil veren bağışçıya da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hastanede yattıkları süre boyunca kendilerine sürekli trombosit ve beyaz kan bağışlayan Malatya halkına teşekkür eden Budan, bu insanların haklarının ödenemeyeceğini belirtti.

Ahmet Yasin'e aileden donör bulunamadığını aktaran Budan, "Bir mucize gerçekleşti. Şu an çok şükür oğlum iyi. Bu hastalığı yaşayanlar ve aileleri birbirlerine destek olsunlar. Buradan devletimize de çok teşekkür ediyorum. Nakil ilaçları çok pahalı. Devlet desteklemezse biz kendi imkanlarımızla bir şey yapamayız. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Verici bulamasaydık Ahmet şu an burada olamayacaktı"

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay ise Ahmet Yasin'in özel bir çocuk olduğunu söyledi.

Akraba dışı nakillerin önemli olduğunu ifade eden Akyay, "Verici bulamasaydık Ahmet şu an burada olamayacaktı ama çok şükür TÜRKKÖK'ten bulduk, nakil yapabildik. Sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız TÜRKKÖK'e gidip verici oldukları zaman bulma olasılığımız artıyor. Ahmet Yasin sağlığına kavuştu. Gayet iyi durumda." dedi.

Ahmet Yasin'in doğuştan rahatsızlığı bulunduğunu daha sonra ağır 2 hastalık daha atlattığını hatırlatan Akyay, "Ahmet zorlu süreçlerden geçti. Hepsinin üstesinden gelebildi. Annesi de bu konuda çok büyük destek verdi. Hep mücadele ettiler. Bundan sonra da kontrollerimiz devam ediyor ama başlangıca göre çok daha iyi yerdeyiz." diye konuştu.

"67. naklimizi yaptık"

Prof. Dr. Akyay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezinin 2017'nin sonunda kurulduğunu hatırlatarak, "Merkezde 67. naklimizi yaptık. Sadece kardeş anne baba değil akraba dışı nakil de yapıyoruz. Nakillere başarılı şekilde devam ediyoruz. Bu hastalıklar öyle hastalıklar ki aniden çıkıyor. Bir hafta önce iyiydiniz bir hafta sonra lösemi çıkabilir. Bu hepimiz için geçerli. Herkesin bağış yapmasını tavsiye ediyorum."

Küçük Ahmet lösemiyi TÜRKKÖK'e yapılan bağışla yendi
Küçük Ahmet lösemiyi TÜRKKÖK'e yapılan bağışla yendi
Küçük Ahmet lösemiyi TÜRKKÖK'e yapılan bağışla yendi

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Ahmet Yasin, Malatya, Lösemi, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Küçük Ahmet lösemiyi TÜRKKÖK'e yapılan bağışla yendi - Son Dakika
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