Son dakika: Küçük Yusuf akciğerindeki "fıstık" nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı - Son Dakika
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Son dakika: Küçük Yusuf akciğerindeki "fıstık" nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı

24.06.2022 12:26

Son dakika haberler... Aksaray'da morarma, nefes alamama ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk, sağ akciğer girişindeki soluk borusunu tıkayan fıstığın çıkarılmasıyla rahat nefes aldı.

Aksaray'da morarma, nefes alamama ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk, sağ akciğer girişindeki soluk borusunu tıkayan fıstığın çıkarılmasıyla rahat nefes aldı.

Merkeze bağlı Karacaören köyündeki evlerinin balkonunda arkadaşlarıyla kuruyemiş yiyen 1,5 yaşındaki Yusuf, aniden rahatsızlandı. Bir süre sonra öksürmeye, morarmaya ve nefes alamamaya başlayan Yusuf'un annesi Gülden Han, çocuğunun boğazına bir şey takıldığını düşündü.

Çocuğun sırtına vurarak boğazına kaçan yabancı cismi çıkarmaya çalışan Han, başarılı olamayınca küçük Yusuf'u, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada yapılan detaylı tetkiklerde çocuğun sağ akciğerinin havalanmadığı görüldü.

Her geçen dakika aleyhine işleyen çocuk, acil olarak bronkoskopi (kamerayla akciğerlere bakılma işlemi) için hazırlandı. Başarılı işlemin ardından akciğerindeki fıstık çıkarılan Yusuf, rahat nefes almaya başladı, şikayetleri sona erdi.

Dudakları morarmaya başlayınca panik arttı

İki çocuk annesi Gülden Han, AA muhabirine, Yusuf'un birden rahatsızlandığını, ağlamaya başladığını söyledi.

Çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini görünce kendince bir şeyler yapmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını belirten Han, şöyle konuştu:

"Çok korktum, elim ayağıma dolaştı pek bir şey yapamadım. Ardından oğlum öksürmeye başladı, boğazında hırlama oluştu, rahat nefes alamıyordu. Dudakları falan morarmaya başlayınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Hemen çocuk cerrahi servisine yönlendirildik. Hocam muayene etti, nefesinde azalma olduğunu bir cisim yutmuş olabileceğini söyledi. Ardından işleme alındı. Allah'a şükür, şimdi yavrumun sağlık durumu çok iyi. Annelere tavsiyem evlerine kuru yemiş tarzında şeyler almamaları."

"Evlerimizde çocuklarımız için koruyucu önlemler almak çok önemli"

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tuşat da küçük Yusuf'un ilk muayenesinde solunum sıkıntısı olduğunu, morarmaların başladığını gözlemlediğini dile getirdi.

Yapılan tetkiklerde akciğerin bir kısmını tamamen kapatan yabancı bir cisim gördüklerini anlatan Tuşat, şunları kaydetti:

"Hemen yavrumuzu bronkoskopi için ameliyata aldık. Yusuf'un, sağ akciğerini tamamen kapatan fıstığı başarılı şekilde çıkardık. Yavrumuzda herhangi bir komplikasyon oluşmadan ameliyatımızı bitirdik. Yusuf'un durumu gayet iyi. Yabancı cisimlerde erken tanı hayat kurtarıyor. Küçük çocukları olan ailelerin evlerinde kuruyemiş, şeker gibi taneli şeyleri ortalık yerlerde bulundurmaması gerekiyor. Gerekirse çocukları büyüyene kadar kuruyemiş almamalarını tavsiye ediyoruz. Yavrularımızın hayatını tehlikeye atan bir durum söz konusu. Evlerimizde çocuklarımız için koruyucu önlemler almak çok önemli."

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Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika: Küçük Yusuf akciğerindeki 'fıstık' nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı - Son Dakika

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