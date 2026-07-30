Küçükbaş Hayvan Aşılaması Sürüyor

Kütahya'nın Emet ve Domaniç ilçelerinde, küçükbaş hayvanların sağlığının korunmasına yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Emet ve Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, küçükbaş hayvanlara koyun-keçi çiçeği, PPR (Küçük Ruminant Vebası) ve brusella aşıları uygulanırken, yeni doğan kuzu ve oğlakların kimliklendirme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yürütülen aşılama ve kimliklendirme faaliyetleriyle hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması ve halk sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Emet ve Domaniç ilçelerinde koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri kapsamında sürdürülen çalışmaların, hayvan sağlığının desteklenmesi ve güvenli hayvansal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla aralıksız devam edeceği ifade edildi.