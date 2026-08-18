Kulak Çınlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Prof. Dr. Davut Akduman, toplumda oldukça sık görülen kulak çınlamasının tek başına bir hastalık olmadığını belirterek, "Her çınlama korkulacak bir durum değildir. Ancak sürekli, tek taraflı, nabızla senkron olan veya işitme kaybı gibi başka belirtilerin eşlik ettiği çınlamalar ihmal edilmemelidir" dedi.

Toplumda sık karşılaşılan kulak çınlaması, günlük yaşamı olumsuz etkileyen şikayetlerin başında geliyor. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Prof. Dr. Davut Akduman, kulak çınlamasının tek başına bir hastalık olmadığını, farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir belirti olduğunu söyledi.

Kulak çınlamasının birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebileceğini belirten Akduman, "İşitme kaybı, yüksek sese maruz kalma, kulakla ilgili bazı hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar ve birtakım sistemik hastalıklar çınlamaya yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Her kulak çınlaması ciddi hastalık anlamına gelmez"

Kulak çınlaması yaşayan kişilerin her durumda endişeye kapılmaması gerektiğini belirten Akduman, kısa süreli ve kendiliğinden geçen çınlamaların çoğu zaman önemli bir sorun oluşturmayabileceğine dikkati çekti.

Ancak çınlamanın sürekli hale gelmesi, giderek artması veya özellikle tek kulakta ortaya çıkması durumunda mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akduman, çınlamaya işitme kaybı ya da baş dönmesi gibi şikayetlerin eşlik etmesi halinde ise Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

"Nabızla aynı ritimde duyulan çınlama araştırılmalı"

Akduman, kulak çınlamasının nasıl duyulduğunun da önemli olduğuna işaret ederek, özellikle kalp atışıyla aynı ritimde hissedilen çınlamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Akduman, "Kişi çınlamayı nabzıyla birlikte, ritmik bir şekilde hissediyorsa bunun da araştırılması gerekir" dedi.

"Ani işitme kaybında zaman kaybetmeyin"

Kulak çınlamasına ani gelişen işitme kaybının eşlik etmesinin ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Akduman, bu durumda hastaların beklememesi gerektiğini söyledi.

Akduman, "Çınlamayla birlikte ani gelişen bir işitme kaybı varsa, hastanın beklememesi ve zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Yüksek sesten mümkün olduğunca uzak durun"

Kulak sağlığının korunması açısından yüksek sese uzun süre maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Akduman, özellikle gürültülü ortamlarda gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Kulak çınlaması başladığında internet üzerinden önerilen ilaç veya ürünlerin doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğini de vurgulayan Akduman, öncelikle çınlamaya neden olan durumun ortaya konulması gerektiğini aktardı.

Akduman, "Her çınlama korkulacak bir durum değildir. Ancak sürekli, tek taraflı, nabızla senkron olan veya işitme kaybı gibi başka belirtilerin eşlik ettiği çınlamalar ihmal edilmemelidir" diye konuştu.