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Kumar Bağımlılığına Son!

Kumar Bağımlılığına Son!
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S.C, YEDAM'dan aldığı destekle kumar bağımlılığını geride bırakarak huzurlu bir hayata adım attı.

Yaklaşık 30 yıl önce başlayan kumar bağımlılığı sanal kumarla devam eden S.C, yaşadığı maddi kayıplar ve ailevi sorunların ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle bağımlılığından kurtuldu.

Arkadaş çevresinin etkisiyle kumar oynamaya başlayan 57 yaşındaki S.C, ilerleyen yıllarda sanal kumara yöneldi.

Artan maddi kayıpları nedeniyle ailesiyle de sorunlar yaşamaya başlayan S.C, eşinin önerisiyle yaklaşık 2 yıl önce YEDAM'a başvurdu.

Burada aldığı danışmanlık hizmeti ve ailesinin desteğiyle kumar bağımlılığını geride bırakan S.C, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

Bağımlı olduğunu, kumar oynama isteğini kontrol edemediği dönemde fark ettiğini belirten S.C, bu durumun zamanla ekonomisini ve aile hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Aile bütçesinin aksaması nedeniyle kendini suçlu ve sorumlu hissettiğini, oğlunun eğitimi için yapılan birikimlere katkı sağlayamadığını belirten S.C, şunları ifade etti:

"Bağımlılık sürecinde çocuğumla iletişimimi kaybetmiştim. Artık bana saygı duymadığını düşünüyordum. Çocuğumun ve eşimin bana olan sevgisinin bittiğini hissediyor ve bu şekilde düşünüyordum. Bu tedavi sürecinde gerçekten herkesin tavrı değişti. Bendeki değişim etrafıma da çok yansıdı. Kumar bağımlılığı tedavimiz sağlıklı bir aile yaşamını da beraberinde getirdi. Bunun için Yeşilay'a çok minnettarız. Bu süreci çok daha kolay geçirmemi sağladı."

Bir süredir kumar oynamadığını, bundan sonraki yaşamını ailesiyle huzurlu geçirmek istediğini dile getiren S.C, seyahat etmeyi ve Türkiye'nin farklı yerlerini görmeyi hedeflediğini kaydetti.

"YEDAM'lar 81 ilde ve KKTC'de hizmet veriyor"

Sincan Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Gülhan Beyza Kaya da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 115 YEDAM Danışma Hattı'nda psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığını, bağımlılıkla ilgili destek almak isteyenlerin bu hattı arayabileceğini anlattı.

Hattı arayan kişilerin, ihtiyaç duyduğu destek alanı ve bulunduğu yer değerlendirilerek uygun merkeze yönlendirildiğini aktaran Kaya, YEDAM'ların 81 ilde ve KKTC'de hizmet verdiğini hatırlattı.

YEDAM'da herhangi bir ücret talep edilmediğini ve gizliliğin korunduğunu aktaran Kaya, merkezlerde bireysel görüşmelerin yanı sıra aile görüşmeleri, atölye çalışmaları, ev ve saha ziyaretleri ile saha araştırmalarının da yapıldığını söyledi.

S.C'nin yaklaşık 2 yıldır YEDAM'dan destek aldığını belirten Kaya, bu süreçte merkezde sunulan birçok hizmetten yararlandığını, bireysel ve aile görüşmelerinin de sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

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