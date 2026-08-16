Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi - Son Dakika
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Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi

Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu\'ya destek vermedi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaklaşan seçimler öncesinde beklediği desteği henüz vermedi. Trump’ın Netanyahu’nun yeniden adaylığına ilişkin sorulara üst üste net bir destek açıklaması yapmaktan kaçınması, Washington-Tel Aviv hattında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkide dikkat çeken bir kırılma yaşanıyor. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Trump, Netanyahu'nun yeniden adaylığı konusunda şu ana kadar açık destek vermekten kaçındı. Axios'un haberine göre Trump, Netanyahu'nun siyasi performansından ve özellikle İran, Gazze ve Lübnan politikalarından rahatsızlık duyuyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SEÇİM DESTEĞİ GELMEDİ 

Trump'ın daha önce Netanyahu'yu destekleme ihtimaline sıcak baktığı belirtilirken, son dönemde iki lider arasındaki siyasi görüş ayrılıklarının arttığı ifade ediliyor. Trump, son haftalarda gazetecilerin Netanyahu'yu destekleyip desteklemediğine ilişkin sorularına dört kez net bir "evet" yanıtı vermedi.

Axios'a konuşan iki üst düzey ABD'li yetkiliye göre Trump, Netanyahu'yu kişisel olarak sevmesine rağmen İsrail Başbakanı'nın bazı karar ve politikalarından rahatsız. Trump'ın Netanyahu için özel görüşmelerinde, "Bibi kendi kendisinin en büyük düşmanı" ifadesini kullandığı aktarıldı.

NETANYAHU'NUN SEÇİM PERFORMANSINI TAKİP EDİYOR 

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi tablosu da Trump'ın açık destek vermemesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Axios'un aktardığı anketlerde Netanyahu'nun mevcut koalisyonunun 49 ila 53 sandalye arasında kaldığı, hükümet kurmak için ise 61 sandalyeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Muhalefet blokunun ise 67 ila 70 sandalye arasında sandalye kazanabileceği öngörülüyor.

Trump ile Netanyahu arasındaki son görüşmelerden birinde ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya seçim anketlerindeki durumunu sorduğu, Netanyahu'nun kısa süreli sessizliğinin ardından bir danışmanının "Kazanıyor" yanıtını verdiği de Axios tarafından aktarıldı.

Washington- <a class='keyword-sd' href='/tel-aviv/' title='Tel Aviv'>Tel Aviv</a> hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi

GAZZE PLANI İKİ LİDERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığının en son örneği ise Gazze oldu. Trump'ın Gazze'de ateşkesin ilerletilmesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin kademeli olarak çekilmesini içeren planını Netanyahu kamuoyu önünde reddetti.

Associated Press'e göre Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan İsrail ordusunun Gazze'de kontrol ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı. Bu tutumun Trump'ın bölgedeki barış girişimiyle çeliştiği ve iki lider arasındaki gerilimi artırdığı değerlendiriliyor.

Buna karşın Axios, Netanyahu'nun daha sonra Trump'ın özel temsilcisi Jared Kushner ile yaptığı görüşmede plana şans vereceğini söylediğini ve Gazze'deki saldırıları azaltma sözü verdiğini bildirdi. Kushner'ın gelecek hafta İsrail'e giderek Netanyahu ve diğer yetkililerle Gazze planını görüşmesi bekleniyor.

Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi

TRUMP'IN DESTEĞİ NETANYAHU İÇİN KRİTİK

Trump'ın Netanyahu'ya henüz açık destek vermemesi, İsrail'deki seçim sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Netanyahu'nun siyasi rakipleri Gadi Eisenkot, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in ise Trump'ın son anda Netanyahu'yu desteklemesinden endişe ettiği ve Trump çevresine tarafsız kalması yönünde mesajlar gönderdiği aktarılıyor.

Ancak mevcut tablo, Trump'ın Netanyahu'ya kesin olarak sırtını döndüğü anlamına gelmiyor. Axios, Trump'ın kararını değiştirebileceğini ve seçimlere hâlâ yaklaşık 75 gün bulunduğunu vurguluyor. Dolayısıyla Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimin seçim kampanyası ilerledikçe daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi

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Son Dakika Donald Trump Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi - Son Dakika

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