Kayseri\'de Korkunç Cinayet: Bıçaklanıp 5. Kattan Atıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5. kattan atılarak hayatını kaybeden genç kadının, düşmeden önce bıçaklandığı öğrenildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki N.Ç.S. ile 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA AŞAĞIYA ATTI

Kavga sırasında gözü dönen N.Ç.S., genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaldıkları odanın penceresinden, 5'inci kattan aşağı attı. Asma kata düşen kadının ardından hırsını alamayan şüpheli, odada bulunan eşyaları da aşağıda hareketsiz yatan Selin Gökhan’ın üzerine fırlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Selin Gökhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi N.Ç.S. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.