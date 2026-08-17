Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi - Son Dakika
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Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Arda Güler arasındaki yakın iletişimi gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı. Antrenman sırasında milli futbolcuya sarılan Mourinho'nun daha sonra Arda ile özel olarak konuşması dikkat çekti. Bu görüntü sonrası bazı futbolseverler, "Birlikte süper ikili olacaklar", "Araları ne kadar iyi", "Helal olsun Arda, kendini sevdirmiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Real Madrid'de Jose Mourinho ile milli futbolcu Arda Güler arasındaki iletişim dikkat çekmeye devam ediyor. Mourinho'nun Arda Güler'e güvendiği yönündeki değerlendirmelerin ardından ikilinin antrenman sırasında yaşadığı bir an öne çıktı. Görüntülerde Portekizli teknik adamın antrenman sırasında Arda Güler'in yanına gelerek genç futbolcuya sarıldığı görüldü.

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

ARDINDAN ÖZEL OLARAK KONUŞTULAR

Mourinho'nun sarılmasının ardından Arda Güler ile antrenman sahasında kısa süre özel olarak konuşması da dikkat çekti. İkilinin samimi görüntüleri binlerce beğeni ve yorum aldı. Mourinho ile Arda arasındaki bu anlar, Portekizli teknik adamın milli futbolcuyla kurduğu yakın iletişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

"BİRLİKTE SÜPER İKİLİ OLACAKLAR"

Görüntülerin ardından futbolseverlerden Arda Güler ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken yorumlar geldi. Bazı futbolseverler, "Birlikte süper ikili olacaklar", "Araları ne kadar iyi", "Helal olsun Arda, kendini sevdirmiş" şeklinde yorumlar yaptı. Mourinho'nun genç futbolcuların gelişimindeki rolüne dikkat çeken bazı kişiler ise "Mourinho, Arda'yı daha da büyük bir yıldız yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Gururumuz 5 0 Yanıtla
    Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Gururu olmayan insanlar gururu başka yerlerde arar 0 1
  • kadir kınay kadir kınay:
    Vay beee ne kadar da önemli 0 3 Yanıtla
    Gökhan Fettahoğlu Gökhan Fettahoğlu:
    sen gurur ne oldugunu bilmedigin için düşüncen bu şekilde 1 0
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    ben ispanyaya gidip 1 kez realmadrid maçını izlemedim Arda yıllardır onuyor ve adını minimum 1 milyar insan biliyor . Helal olsun 1 1 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Güzel bir kare ama bunlar bizim kadar duygusal olamaz fazla güvenmemek lazım. 1 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Arda güler bizim için değerlidir.Ankara selvievleri sitemizden yetişen evladımızdır. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi - Son Dakika
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