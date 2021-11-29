Üye Girişi
"Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi" - Son Dakika

"Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi"

29.11.2021 11:32
"Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi"

Güncel saç ekim fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan saç ekim merkezi sahibi Vedat Aktepe, "Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi.

Güncel saç ekim fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan saç ekim merkezi sahibi Vedat Aktepe, "Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi. Fiyatlar 2021 yılının başlangıcında olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Kur artışının saç ekimi fiyatlarına olan etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Bonita Saç Ekim Merkezi sahibi Vedat Aktepe, açıklamalarında döviz kurundaki yükselmenin saç ekim operasyonu fiyatlarına yönelik doğrudan bir etkisi bulunmadığının altını çizdi. Aktepe, operasyonda kullanılan ithal girdilerin sınırlı olmasının kurdaki artışın fiyatlar üzerindeki etkisini azalttığını söyledi.

"SAÇ EKİMİ OPERASYONLARINA İLGİ AYNEN DEVAM EDİYOR"

Saç ekimi operasyonlarına ulusal ve uluslararası düzeyde ilginin aynı ölçüde devam ettiğinin altını çizen Vedat Aktepe, "Saç ekimi operasyonlarına ilgi aynen devam ediyor. Özellikle FUE ve DHI gibi son dönemin en trend saç ekim teknikleri hala en çok tercih edilen yöntemler arasında. Türkiye'nin saç ekimi uygulamalarında öncü olması, operasyonlarda kullanılan tekniklerin büyük oranda Türkiye'de geliştirilmesi önemli bir avantaj. Gerek fiyatlandırma gerekse operasyonların başarıya ulaşması açısından Türkiye'deki saç ekimi operasyonlarına ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi devam ediyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"SAÇ EKİMİNDE İTHAL ÜRÜNLER KULLANIMI MİNİMAL DÜZEYDE"

Saç ekimi operasyonlarının içeriğine ve operasyonlarda kullanılan malzemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vedat Aktepe açıklamalarında, "Saç ekiminde ithal ürünlerin kullanımı son derece minimal düzeyde. Dolayısıyla başta dolar ve euro üzerinden gerçekleşen kur artışı, saç ekimi operasyonlarının maliyetlerine doğrudan olumsuz bir etkide bulunmadı" ifadelerine yer verdi.

"FİYATLARDA BİR DEĞİŞİM YAŞANMADI"

Saç ekiminde fiyat değişikliği yaşanmadığının da altını sıklıkla çizen Vedat Aktepe, "Kurun olumsuz etkilerinden birçok sektör etkilenmiş olsa da saç ekimi sektöründe ciddi bir olumsuzluk teşkil edebilecek bir durumla karşılaşmadık. Fiyatlarda bir değişim yaşanmadı diyebilirim. Üstelik çok bilinen ve tercih edilen saç ekimi tekniklerinde fiyatlar belli oranlarda düştü. Özellikle saç ekim merkezlerinin bu dönem içerisinde uyguladığı kampanyalar ve etkinlikler düşük maliyetlerle saç ekimi operasyonlarından herkesin faydalanabilmesini sağladı. Ayrıca saç ekimi sektöründe döviz girdisinin oldukça yüksek olduğu da akıldan çıkarılmamalı" şeklinde güncel saç ekimi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi
Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi

Türkiye, Döviz, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında! 11:26 Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında! Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi 11:23 Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi 11:18 "Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" sözleriyle gündem olan Aygün Aydın'dan cesur pozlar
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:40 Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
11:37 Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!
11:32 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı! Simitçi ağır yaralandı!
11:26 Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında!
11:23 Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi
11:23 Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor
11:17 "Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" sözleriyle gündem olan Aygün Aydın'dan cesur pozlar
11:16 DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek
11:13 Fatih Terim'siz Galatasaray'a ağır fatura
11:03 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:57 Sıfır otomobillere bir ayda üçüncü zam! Oto alımı yatırıma dönüştü!
70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı! Simitçi ağır yaralandı! 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı! Simitçi ağır yaralandı!         
11:33
Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor         
11:23
İngiltere'de kar fırtınası sebebiyle 61 kişi, üç gündür bir barda mahsur İngiltere'de kar fırtınası sebebiyle 61 kişi, üç gündür bir barda mahsur         
11:22
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek         
11:17
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 11:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: "Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement