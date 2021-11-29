"Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi" - Son Dakika

Güncel saç ekim fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan saç ekim merkezi sahibi Vedat Aktepe, "Kur artışı saç ekim fiyatlarını etkilemedi. Fiyatlar 2021 yılının başlangıcında olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Kur artışının saç ekimi fiyatlarına olan etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Bonita Saç Ekim Merkezi sahibi Vedat Aktepe, açıklamalarında döviz kurundaki yükselmenin saç ekim operasyonu fiyatlarına yönelik doğrudan bir etkisi bulunmadığının altını çizdi. Aktepe, operasyonda kullanılan ithal girdilerin sınırlı olmasının kurdaki artışın fiyatlar üzerindeki etkisini azalttığını söyledi.

"SAÇ EKİMİ OPERASYONLARINA İLGİ AYNEN DEVAM EDİYOR"

Saç ekimi operasyonlarına ulusal ve uluslararası düzeyde ilginin aynı ölçüde devam ettiğinin altını çizen Vedat Aktepe, "Saç ekimi operasyonlarına ilgi aynen devam ediyor. Özellikle FUE ve DHI gibi son dönemin en trend saç ekim teknikleri hala en çok tercih edilen yöntemler arasında. Türkiye'nin saç ekimi uygulamalarında öncü olması, operasyonlarda kullanılan tekniklerin büyük oranda Türkiye'de geliştirilmesi önemli bir avantaj. Gerek fiyatlandırma gerekse operasyonların başarıya ulaşması açısından Türkiye'deki saç ekimi operasyonlarına ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi devam ediyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"SAÇ EKİMİNDE İTHAL ÜRÜNLER KULLANIMI MİNİMAL DÜZEYDE"

Saç ekimi operasyonlarının içeriğine ve operasyonlarda kullanılan malzemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vedat Aktepe açıklamalarında, "Saç ekiminde ithal ürünlerin kullanımı son derece minimal düzeyde. Dolayısıyla başta dolar ve euro üzerinden gerçekleşen kur artışı, saç ekimi operasyonlarının maliyetlerine doğrudan olumsuz bir etkide bulunmadı" ifadelerine yer verdi.

"FİYATLARDA BİR DEĞİŞİM YAŞANMADI"

Saç ekiminde fiyat değişikliği yaşanmadığının da altını sıklıkla çizen Vedat Aktepe, "Kurun olumsuz etkilerinden birçok sektör etkilenmiş olsa da saç ekimi sektöründe ciddi bir olumsuzluk teşkil edebilecek bir durumla karşılaşmadık. Fiyatlarda bir değişim yaşanmadı diyebilirim. Üstelik çok bilinen ve tercih edilen saç ekimi tekniklerinde fiyatlar belli oranlarda düştü. Özellikle saç ekim merkezlerinin bu dönem içerisinde uyguladığı kampanyalar ve etkinlikler düşük maliyetlerle saç ekimi operasyonlarından herkesin faydalanabilmesini sağladı. Ayrıca saç ekimi sektöründe döviz girdisinin oldukça yüksek olduğu da akıldan çıkarılmamalı" şeklinde güncel saç ekimi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.