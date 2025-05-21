Kurban Bayramı\'nda Su Kalitesi Denetimi Artıyor

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Kurban Bayramı'nda belirlenen alanlarda ve kontrollerde kurban kesiminin suların kirlenmemesi açısından önemli olduğunu, bu dönemde denetimlerin sıklığını artıracaklarını söyledi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, içme, kullanma suları ve ambalajlı suların kalite denetimleri ve kontrollerinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yapıldığını söyleyerek, "Bu kapsamda 84 laboratuvarımızda 81 ilde bu numunelerin kalite kontrolünü, denetimini hem kimyasal açıdan hem de mikrobiyolojik açıdan uzmanlarımız yapmaktalar. 84 laboratuvarımızda laborantlarımız, hekimlerimiz, mikrobiyoloji ve biyokimya alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz bu numuneleri dikkat ve hassasiyetle inceliyorlar ve son model teknolojik cihazlarla birlikte bu denetimler en etkin şekilde illerimizde yapılmakta. Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde ulusal referans laboratuvarlarımızda yine illerimizden gelen numuneleri büyük bir hassasiyetle ve modern cihazlarla uzmanlarımız analiz etmekte. Burada aslında vatandaşlarımızın kullanmış olduğu sularda hem ambalajlı suları hem de içme-kullanma suları yani çeşme suları olarak bildiğimiz suların ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmakta" diye konuştu.

'AMBALAJLI SULAR YAKINDAN ANALİZ EDİLİYOR'

İçme sularının yakından analiz edildiğini belirten Demirkol, "Ambalajlı sular günümüzde de vatandaşlarımızca çok fazlaca kullanılıyor. Çok fazla doğal kaynak suyumuz var. Bu ambalajlı sular özellikle bizim tarafımızdan da kaynak yerlerinde ve dolum yerlerinde yakından analiz edilmekte. Aynı zamanda illerimizdeki ekiplerimiz de yine 3 ayda bir bu üretim tesislerine giderek numuneleri almakta. Bunun yanı sıra bir de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bu ambalajlı suların satıldığı marketlerde, iş yerlerinden de farklı zamanlarda çok sayıda numuneler ekiplerimizce alınmakta ve illerimizde gerekirse de yine ulusal referans laboratuvarımızda Ankara'da yakından analiz edilmekte. Burada suların hem kimyasal açıdan arsenik gibi, cıva gibi içinde bulunması muhtemel maddeler açısından analiz edilirken diğer taraftan da mikrobiyolojik açıdan lejyonel başta olmak üzere birçok mikrobun bulunup bulunmadığı da yakından analiz edilmekte. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bu analizleri sisteme sonuçlanır sonuçlanmaz düşürüyor" dedi.

'BELİRLENEN ALANLARDA KESİM ÖNEMLİ'

Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilecek denetimlere değinen Demirkol, "Kurban Bayramı'nda illerde hıfzıssıhhalarda ve valilerce alınmış olan kararlara tüm vatandaşlarımızın uyması, Tarım Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın, belirlediği alanlarda ve kontrollerde kurbanlarını kesmeleri suların kirlenmemesi açısından oldukça önemli. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı döneminde de yine ilde belirlenen ve uzmanlarca kontrol edilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini, iç organlarının ve artıklarının su kaynaklarına karışmaması açısından çok önemli görüyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımızı su kalitesi açısından bir kez daha uyarmış oluyoruz. Biz bu dönemde rutin yapmış olduğumuz denetimlerin sıklığını çok daha fazla artıracağız" ifadelerini kullandı.

Demirkol, vatandaşların Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184'ü arayarak su ile ilgili olan şikayetlerini ilettiklerinde ekiplerin müdahale ettiğini söyleyerek, "Bu şikayetlere anında ekiplerimizce müdahale edilerek değerlendiriliyor ve bu numunelerimiz önce yerelde, sonra ulusal referans laboratuvarımızda hassasiyetle inceleniyor. Bizim zaten ambalajlı sularda üretim yerlerini Sağlık Bakanlığı olarak yılda bir sefer, il sağlık müdürlerimiz tarafından da yılda 4 defa, yani 3 ayda bir kontrolleri yakından yapılıyor. Bunun yanı sıra rutin piyasa gözetim denetimlerimiz sıklıkla devam ediyor" dedi.