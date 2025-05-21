Kurban Bayramı'nda Su Kalitesi Denetimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kurban Bayramı'nda Su Kalitesi Denetimi Artıyor

Kurban Bayramı\'nda Su Kalitesi Denetimi Artıyor

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda su kontrollerini artıracak ve halkı uyaracak.

21.05.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Kurban Bayramı'nda belirlenen alanlarda ve kontrollerde kurban kesiminin suların kirlenmemesi açısından önemli olduğunu, bu dönemde denetimlerin sıklığını artıracaklarını söyledi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, içme, kullanma suları ve ambalajlı suların kalite denetimleri ve kontrollerinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yapıldığını söyleyerek, "Bu kapsamda 84 laboratuvarımızda 81 ilde bu numunelerin kalite kontrolünü, denetimini hem kimyasal açıdan hem de mikrobiyolojik açıdan uzmanlarımız yapmaktalar. 84 laboratuvarımızda laborantlarımız, hekimlerimiz, mikrobiyoloji ve biyokimya alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz bu numuneleri dikkat ve hassasiyetle inceliyorlar ve son model teknolojik cihazlarla birlikte bu denetimler en etkin şekilde illerimizde yapılmakta. Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde ulusal referans laboratuvarlarımızda yine illerimizden gelen numuneleri büyük bir hassasiyetle ve modern cihazlarla uzmanlarımız analiz etmekte. Burada aslında vatandaşlarımızın kullanmış olduğu sularda hem ambalajlı suları hem de içme-kullanma suları yani çeşme suları olarak bildiğimiz suların ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmakta" diye konuştu.

'AMBALAJLI SULAR YAKINDAN ANALİZ EDİLİYOR'

İçme sularının yakından analiz edildiğini belirten Demirkol, "Ambalajlı sular günümüzde de vatandaşlarımızca çok fazlaca kullanılıyor. Çok fazla doğal kaynak suyumuz var. Bu ambalajlı sular özellikle bizim tarafımızdan da kaynak yerlerinde ve dolum yerlerinde yakından analiz edilmekte. Aynı zamanda illerimizdeki ekiplerimiz de yine 3 ayda bir bu üretim tesislerine giderek numuneleri almakta. Bunun yanı sıra bir de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bu ambalajlı suların satıldığı marketlerde, iş yerlerinden de farklı zamanlarda çok sayıda numuneler ekiplerimizce alınmakta ve illerimizde gerekirse de yine ulusal referans laboratuvarımızda Ankara'da yakından analiz edilmekte. Burada suların hem kimyasal açıdan arsenik gibi, cıva gibi içinde bulunması muhtemel maddeler açısından analiz edilirken diğer taraftan da mikrobiyolojik açıdan lejyonel başta olmak üzere birçok mikrobun bulunup bulunmadığı da yakından analiz edilmekte. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bu analizleri sisteme sonuçlanır sonuçlanmaz düşürüyor" dedi.

'BELİRLENEN ALANLARDA KESİM ÖNEMLİ'

Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilecek denetimlere değinen Demirkol, "Kurban Bayramı'nda illerde hıfzıssıhhalarda ve valilerce alınmış olan kararlara tüm vatandaşlarımızın uyması, Tarım Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın, belirlediği alanlarda ve kontrollerde kurbanlarını kesmeleri suların kirlenmemesi açısından oldukça önemli. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı döneminde de yine ilde belirlenen ve uzmanlarca kontrol edilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini, iç organlarının ve artıklarının su kaynaklarına karışmaması açısından çok önemli görüyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımızı su kalitesi açısından bir kez daha uyarmış oluyoruz. Biz bu dönemde rutin yapmış olduğumuz denetimlerin sıklığını çok daha fazla artıracağız" ifadelerini kullandı.

Demirkol, vatandaşların Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184'ü arayarak su ile ilgili olan şikayetlerini ilettiklerinde ekiplerin müdahale ettiğini söyleyerek, "Bu şikayetlere anında ekiplerimizce müdahale edilerek değerlendiriliyor ve bu numunelerimiz önce yerelde, sonra ulusal referans laboratuvarımızda hassasiyetle inceleniyor. Bizim zaten ambalajlı sularda üretim yerlerini Sağlık Bakanlığı olarak yılda bir sefer, il sağlık müdürlerimiz tarafından da yılda 4 defa, yani 3 ayda bir kontrolleri yakından yapılıyor. Bunun yanı sıra rutin piyasa gözetim denetimlerimiz sıklıkla devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı, Eğitim, Sağlık, Kurban, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Su Kalitesi Denetimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

13:17
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:26:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Su Kalitesi Denetimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.