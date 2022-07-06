Kurban Bayramı öncesi 'maymun çiçeği' hastalığı uyarısı - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi 'maymun çiçeği' hastalığı uyarısı

06.07.2022 15:25

Kurban Bayramı öncesi 'maymun çiçeği' hastalığı uyarısıANKARA Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı öncesinde 'maymun çiçeği' hastalığı hakkında açıklama yaparak, "Maymun çiçeği hastalığının çiftlik hayvanlarından geçme ihtimali yoktur.

Kurban Bayramı öncesi 'maymun çiçeği' hastalığı uyarısı

ANKARA Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı öncesinde 'maymun çiçeği' hastalığı hakkında açıklama yaparak, "Maymun çiçeği hastalığının çiftlik hayvanlarından geçme ihtimali yoktur. Bugün itibarıyla ülkemiz için herhangi bir tehlike arz etmiyor" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu burada yaptığı konuşmada, "Yapılan araştırmalarda korona virüse kadar dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvansal kökenlidir. Yeni oluşan patojenlerin yüzde 75'i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. He ryıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan orijinlidir" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerin de bir sağlık çalışanı gibi fiili hizmet zammı, emeklilik özel hizmet tazminatı gibi düzenlemelerde yer alması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Yarın yeni yeni yeni ümitlerle uyanmak istiyor, herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için bir kez daha göreve çağırıyor, bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının özlük-mali haklarının ve emekli hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesini içeren teklifin TBMM'de kanunlaşması ile dahil edilmeyen veteriner hekimlerin hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Eroğlu, veteriner hekimlerin, bu düzenlemede yer almamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Maymun çiçeği hastalığının çiftlik hayvanlarından geçme ihtimali yoktur"

Kurban Bayramı öncesinde 'maymun çiçeği' hastalığı hakkında da bilgilendirme yapan Eroğlu, şunları kaydetti: "Maymun çiçeği hastalığının çiftlik hayvanlarından geçme ihtimali yoktur. Maymun çiçeği uzun yıllar önce çıkmış çok fazla dünyada vaka sayısı olmayan ancak bu yıl biraz daha gündemde olan bir hastalık. İnsanlardaki çiçek hastalığının maymunlardaki şekli ve bildiğimiz çiçek hastalığının belirtilerinin ortaya çıktığı bir hastalık. Ölüm vakaları kayıtlarda var. En fazla ölüm zannediyorum 2007 yılında 17 kişi hayatını kaybetmişti. Maymun çiçeği dolayısıyla halkımızın paniğine gerek yoktur. Bu hastalıklarla diğer hastalıklarda olduğu gibi bireysel tedbirlerin önemli olduğunu her ihtimale karşı yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar olduğu zaman en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini söyledik. Bugün itibarıyla ülkemiz için herhangi bir tehlike arz etmiyor."

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ali Eroğlu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı öncesi 'maymun çiçeği' hastalığı uyarısı - Son Dakika

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