Kuş Gribi Belirtileri Soğuk Algınlığına Benziyor - Son Dakika
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Sağlık

Kuş Gribi Belirtileri Soğuk Algınlığına Benziyor

Kuş Gribi Belirtileri Soğuk Algınlığına Benziyor

Prof. Dr. Eda Kepenekli, kuş gribi belirtilerinin soğuk algınlığına benzediğini ifade etti.

13.12.2024 12:50
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, kuş gribi belirtilerinin genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde başladığını ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde, özellikle Çin ve ABD'de, kuş gribi virüsünün H9N2 ve H5N1 türlerinin yol açtığı salgınlar endişe yaratıyor.

Uzmanlar, virüslerin yayılma potansiyeli ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Eda Kepenekli, kuş gribi vakalarının artışında küresel iklim değişikliği, yoğun tavukçuluk uygulamaları ve yaban hayvanlarının evcil hayvanlarla artan teması gibi faktörlerin etkili olduğunu belirterek, kuş gribi virüslerinin, özellikle solunum yollarında ciddi enfeksiyonlara yol açabildiğini aktardı.

Virüsün H5N1 ve H9N2 türlerinin, pnömoni (akciğer enfeksiyonu) ve solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini kaydeden Kepenekli, "Kuş gribi (Avian Influenza alt türleri) normalde kuşlarda yayılır ancak insanları da enfekte edebilir. İnsan enfeksiyonları öncelikle enfekte kümes hayvanları veya kontamine ortamlarla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Kuş gribi virüsleri şu anda insandan insana kolayca bulaşmasa da, bu virüslerin kümes hayvanlarında devam eden dolaşımı endişe vericidir çünkü bu virüsler hafif ila şiddetli hastalık ve ölümle sonuçlanabilir ve aynı zamanda daha bulaşıcı hale gelecek şekilde mutasyona uğrama potansiyeline sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kuş gribi belirtilerinin genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde başladığını vurgulayan Kepenekli, yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı gibi semptomların, hastalığın ilk belirtileri olduğunun bilgisini paylaştı.

Kepenekli, hastalık ilerledikçe solunum yetmezliği gibi daha ciddi sonuçlarla karşılaşılacağına işaret ederek, "Virüs, nadiren de olsa insanlar arasında bulaşabilmektedir. Bu nedenle dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalı." açıklamasını yaptı.

Kümes hayvanlarından kaynaklanabilecek olası enfeksiyonları önlemek için gıda güvenliğine de dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Kepenekli, "Tavuk eti en az 74 santigrat derecede iyice pişirilmeli, yumurta pişirilirken de çiğ kalmamasına özen gösterilmelidir. Çiğ tavuk eti veya yumurtaya temas ettikten sonra eller iyice yıkanmadan diğer gıdalara dokunulmamalıdır". değerlendirmesinde bulundu.

Kepenekli, salgının çiftlik çalışanları arasında yayılma riski olduğunu belirterek, kuş gribi virüsünün, tavuk ve diğer kanatlı hayvanlarla yakın temasta bulunanlara geçebileceğini kaydetti.

Çiftliklerde çalışanların düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları gerektiğini kaydeden Kepenekli, çalışanların enfeksiyon belirtileri göstermeleri durumunda test yaptırmalarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

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