Kütahya\'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı

Kütahya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer alan tesisin açılışına Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş, kurum müdürleri, hastane yöneticileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Açılış programında Kütahya Şehir Hastanesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Recep Furkan Çalık, merkezin teknik altyapısı, çalışma sistemi ve uygulanacak tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, merkezde temel amaçlarının doğru hastaya doğru zamanda uygun tedaviyi sunmak olduğunu söyledi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin, hastalara yaklaşık 14 metre deniz derinliğine eş değer basınç altında yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayandığını belirten Çalık, bu yöntemle dokularda çözünen oksijen miktarının artırılarak oksijenlenmesi yetersiz olan bölgelere daha etkin oksijen ulaştırıldığını ifade etti.

Çalık, merkezde kemik iliği ödemi, avasküler nekroz, diyabetik ayak enfeksiyonu, kemik iltihabı, ani işitme ve görme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi çeşitli hastalıkların tedavisinin gerçekleştirilebildiğini aktararak, hastalığın türüne göre farklı sayıda seans uygulandığını ve tedavi süresinin genellikle yaklaşık 2 saat olduğunu kaydetti.

Çalık, merkezin Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Uşak başta olmak üzere çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Merkezde halen 10 ila 12 hastanın aktif olarak tedavi gördüğünü dile getiren Çalık, hizmetin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını sözlerine ekledi.