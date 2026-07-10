Kütahya'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı

Kütahya\'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı
10.07.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Şehir Hastanesi'nde açılan merkez, çeşitli hastalıkların tedavisinde hizmet verecek.

Kütahya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer alan tesisin açılışına Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş, kurum müdürleri, hastane yöneticileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Açılış programında Kütahya Şehir Hastanesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Recep Furkan Çalık, merkezin teknik altyapısı, çalışma sistemi ve uygulanacak tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, merkezde temel amaçlarının doğru hastaya doğru zamanda uygun tedaviyi sunmak olduğunu söyledi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin, hastalara yaklaşık 14 metre deniz derinliğine eş değer basınç altında yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayandığını belirten Çalık, bu yöntemle dokularda çözünen oksijen miktarının artırılarak oksijenlenmesi yetersiz olan bölgelere daha etkin oksijen ulaştırıldığını ifade etti.

Çalık, merkezde kemik iliği ödemi, avasküler nekroz, diyabetik ayak enfeksiyonu, kemik iltihabı, ani işitme ve görme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi çeşitli hastalıkların tedavisinin gerçekleştirilebildiğini aktararak, hastalığın türüne göre farklı sayıda seans uygulandığını ve tedavi süresinin genellikle yaklaşık 2 saat olduğunu kaydetti.

Çalık, merkezin Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Uşak başta olmak üzere çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Merkezde halen 10 ila 12 hastanın aktif olarak tedavi gördüğünü dile getiren Çalık, hizmetin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Kütahya, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kütahya'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:32
KAAN için kritik eşik aşıldı ABD Kongresi’nden engel çıkmadı
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.