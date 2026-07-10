Kütahya\'da Lazer Destekli Gırtlak Ameliyatları Başladı

Kütahya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği'nde, gırtlak hastalıklarının tedavisinde kullanılan lazer destekli ağız içinden kapalı yöntemle ameliyatlar başarıyla uygulanmaya başlandı.

Mikroskop ve lazer teknolojisi eşliğinde ağız yoluyla gerçekleştirilen operasyonlarla ses teli polipleri, kistler, papillomlar, erken evre gırtlak kanserleri ve solunum yolu darlıkları başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Cerrahi sırasında hastalıklı dokular milimetrik hassasiyetle çıkarılırken, ses ve yutma fonksiyonlarının korunması da hedefleniyor.

Ameliyatları gerçekleştiren KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Türe, lazer destekli kapalı gırtlak cerrahisinin hastalara önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Boyunda kesi yapılmaması sayesinde hastaların aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabildiğini ifade eden Türe, yöntemde kanama riskinin oldukça düşük olduğunu, iyileşme sürecinin hızlandığını ve ses kalitesinin büyük ölçüde korunabildiğini söyledi. Erken evre gırtlak kanserlerinde ise bu yöntemin açık cerrahiyle benzer başarı oranlarına ulaşırken hastaların yaşam kalitesini çok daha iyi koruduğunu vurguladı.

Ses kısıklığının en sık karşılaşılan şikayetlerden biri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Türe, iki haftadan uzun süren ses kısıklıklarının mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle sigara kullanan bireylerde erken teşhisin hayati önem taşıdığını ifade eden Türe, erken evrede tespit edilen gırtlak kanserlerinin lazer yöntemiyle ses ve yutma fonksiyonları korunarak başarılı şekilde tedavi edilebildiğini kaydetti.

Doç. Dr. Nurullah Türe ayrıca, lazer sisteminin hastaneye kazandırılmasında destek veren Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Şişman'a teşekkür ederek, bu teknolojinin kliniğe kazandırılmasının Kütahya'yı ileri düzey gırtlak cerrahisinde önemli merkezlerden biri haline getirdiğini ifade etti.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde lazer destekli kapalı gırtlak ameliyatlarının rutin olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte, hastaların ileri düzey gırtlak cerrahisi hizmeti için il dışına gitmesine gerek kalmadan, modern tedavi imkanlarına kendi şehirlerinde ulaşabildiği belirtildi. - KÜTAHYA