Kütahya'da sigarayı bırakanlara plaket verildi - Son Dakika
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Kütahya'da sigarayı bırakanlara plaket verildi

31.05.2022 18:03
Kütahya'da sigarayı bırakanlara plaket verildi

Kütahya Yeşilay Şubesince, sigarayı bırakan 6 kişiye, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla plaket verildi.

Kütahya Yeşilay Şubesince, sigarayı bırakan 6 kişiye, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla plaket verildi.

Yeşilay Şubesi'nde gerçekleştirilen törende, "sigarayı bırak" çağrısına uyan Baykal Biçer, Murat Kahraman, Mehmet Çalıkoğlu, Orhan Agahoğlu, Ali Aktı ve Mustafa Olgun plaketle ödüllendirildi.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, buradaki konuşmasında, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigara bıraktırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kütahya'nın çeşitli bölgelerinde başlattıkları çalışmaya destek verildiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Biz, 'sigarayı bırakırız inşallah' diyerek yola çıktık. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında yaptığımız çalışmada büyük destek gördük. Burada sigarayı bırakanların tespiti yapıldı ve biz de takip yaptık. Yine alışveriş merkezinde de stant açarak insanları sigarayı bırakmaya teşvik ettik. Çalışmalarımızda 3 ay boyunca sigara kullanmamaları halinde onları ödüllendireceğimizi vadettik. Bugün de hep birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz."

Ünal, yaptıkları çalışmadan olumlu dönüşler aldıkları için mutlu olduklarını, bu durumun tüm tiryakilere örnek olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Yeşilay'ın çalışması sayesinde sigarayı bırakan Baykal Biçer, "25 yıl içtim fakat artık bırakmam gerektiğini hissetmeye başladım. Çünkü sigaranın vücuda olan zararlarını yavaş yavaş hissetmeye başlamıştım. Nefes daralması oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Çok şükür şimdi bu olumsuzluklar düzelmeye başladı." dedi.

Sigarayı bırakanlardan Murat Kahraman da sağlıklı bir hayat yaşamasına vesile olan Yeşilay'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Yeşilay, Kütahya, Sigara, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kütahya'da sigarayı bırakanlara plaket verildi - Son Dakika


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