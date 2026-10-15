Kütahya Hisarcık\'ta İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine Uzm. Dr. Melike Köle atandı

Kütahya Hisarcık'ta İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine Uzm. Dr. Melike Köle atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Uzm. Dr. Melike Köle, görevine başladı. Başhekim Vekili Mehmet Can Er'in Emet'teki görevine dönmesiyle görevi devralan Kütahya doğumlu Köle, ağustostan bu yana aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak çalışıyordu.
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Köle, görevine başladı.
Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Mehmet Can Er'in Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki görevine dönmesinin ardından başhekimlik görevine atanan Uzm. Dr. Melike Köle, yeni görevini devraldı.
Kütahya doğumlu Uzm. Dr. Melike Köle, 2015 yılında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Köle, 2021 yılında tıp eğitimini tamamladı. 2026 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak İç Hastalıkları Uzmanı oldu.
Ağustos ayında Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Uzm. Dr. Melike Köle, başhekim olarak yeni görevine başladı.
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