Kütahya Tavşanlı'da deprem tatbikatında okul 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da deprem tatbikatında okul 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı

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Kütahya Tavşanlı\'da deprem tatbikatında okul 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı
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Kütahya Tavşanlı'daki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta bina 2 dakika 40 saniyede boşaltılırken, öğrencilerin yaralılara yaptığı ilk yardım müdahalesi takdir topladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçeğini aratmayan deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanan deprem sonrası bina 2 dakika 40 saniyede tamamen boşaltılırken, öğrencilerin yaralılara yaptığı profesyonel ilk yardım müdahalesi takdir topladı.

Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında kapsamlı bir deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Alarmın çalmasıyla birlikte başlayan tatbikatta, öğrenciler ve okul personeli "Çök-Kapan-Tutun" pozisyonuyla güvenli noktada bekledi.

Siren çalması ile okulda bulunan tüm öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde panik yapmadan ve hızlı adımlarla binayı tahliye etti. Tüm katların 2 dakika 40 saniye gibi rekor bir sürede tamamen boşaltılarak güvenli toplanma alanına ulaşılması, tatbikatın başarısını gözler önüne serdi.

Tahliyenin ardından senaryo gereği binada mahsur kalan ve yaralanan öğrencilere yönelik ilk yardım müdahalesi başlatıldı. Kalbi ve solunumu duran bir yaralıya hızlıca suni teneffüs ve kalp masajı (CPR) yapıldı. Kafa travması geçiren yaralı bir öğrenciye yaşanabilecek omurga yaralanmalarına karşı boyunluk takılarak, kafasındaki açık yaraya pansuman uygulandı.

Kolunda kırık tespit edilen bir başka öğrencinin kolu atellenerek sabitlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, okul içinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla başarıyla hastaneye sevk etti.

Kaynak: İHA
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