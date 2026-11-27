Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, büyükbaş hayvanların sağlığını korumak ve kayıt altına almak amacıyla yürütülen şap aşılama ile buzağı küpeleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince ilçe genelinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılırken buzağıların küpeleme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Hayvan hastalıklarıyla etkin biçimde mücadele edilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıtlı olarak sürdürülmesi amacıyla yapılan çalışmalarda yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir üretimin desteklenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.