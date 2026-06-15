Kuzuya Sağlık Çalışanından Geleneksel Tedavi - Son Dakika
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Kuzuya Sağlık Çalışanından Geleneksel Tedavi

Kuzuya Sağlık Çalışanından Geleneksel Tedavi
15.06.2026 10:38
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Tokat'ta sağlık personeli Emre Fırat, kırılan kuzunun bacağına alçı yapıp yünlü tuz dikip yardım etti.

Tokat'ta bir hastanede görev yapan sağlık personeli Emre Fırat, ayağı kırılan kuzunun bacağına alçı uygularken, köyde geleneksel olarak kullanılan yünlü tuzu da vücuduna dikerek iyileşmesi için seferber oldu.

Olay, Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Erbaa Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Emre Fırat, sabah saatlerinde yem vermek için ahıra gittiğinde kuzulardan birinin ayağının kırıldığını fark etti. İlk müdahalenin nasıl yapılacağını düşünen Fırat, sağlık çalışanı olmasının verdiği tecrübeyle kuzunun kırılan ayağına alçı uyguladı. Tedavinin ardından köydeki büyüklerin tavsiyelerini de değerlendiren Fırat, halk arasında iyileşmeye yardımcı olduğuna inanılan yünlü tuzu kuzunun vücuduna dikti. Kuzunun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Fırat, hayvanın yeniden sağlığına kavuşmasını umut ettiklerini söyledi.

Yaşadıkları olayı anlatan Emre Fırat, "Sabah kalkıp kuzulara yem vermek için gittiğimizde bu kuzunun yem yedikleri oluğun üzerine düşerek bacağını kırdığını gördük. Ne yapabiliriz diye düşünürken sağlık çalışanı olduğum için ayağına alçı uygulaması yapmak aklıma geldi. Daha sonra köyün ileri gelenlerinin tavsiyesini alarak yünlü tuzu kuzunun vücuduna diktik. Şimdi iyileşmesini bekliyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Tokat, Yaşam, Son Dakika

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