Lazerle Hemoroid Ameliyatı Avantajları

Maltepe Özel Ersoy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın, hemoroid tedavisinde kullanılan lazerle hemoroid ameliyatının klasik cerrahiye kıyasla daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve daha az komplikasyon riski sunması nedeniyle günümüzde giderek daha fazla tercih edildiğini dile getirerek, bu yöntemin özellikle 2. ve 3. derece hemoroidlerde etkili sonuçlar verebildiğini aktardı.

Halk arasında basur olarak da bilinen ve özellikle 2. ile 3. derece vakalarda sıkça karşılaşılan hemoroid rahatsızlığında, gelişen tıp teknolojisiyle birlikte minimal invaziv yani az müdahaleli yöntemler öne çıkıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maltepe Özel Ersoy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın lazerle hemoroid ameliyatının dikiş ve kesi gerektirmeyen yapısı sayesinde hasta memnuniyetini artırdığını ifade etti. Op. Dr. Aydın, yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren hemoroid rahatsızlığında lazerle tedavi yönteminin, geleneksel ameliyatlara kıyasla hastalara büyük konfor sağladığını belirtti.

Isı enerjisiyle damarlar küçültülüyor

Lazer tedavisinin uygulama detaylarına değinen Op. Dr. Murat Aydın, işlemin genellikle lokal anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirildiğini ve hastanede yatış gerektirmediğini vurguladı. Tedavi yönteminin detaylarını aktaran Aydın, "İşlem sırasında özel olarak tasarlanmış lazer probu, hemoroid memelerinin içine veya çevresine yönlendirilir. Lazer enerjisi, hemoroidi besleyen damarları hedef alarak dokunun küçülmesini ve zamanla yok olmasını sağlar. Lazerin oluşturduğu ısı enerjisi aynı zamanda çevredeki dokuyu koagüle ederek kanamayı durdurur ve iltihaplanmayı azaltır. Uygulama doğrudan hemoroid dokusunun içine yapıldığı için sağlıklı dokuların zarar görme riski en aza indirilir" şeklinde konuştu.

Klasik cerrahiye kıyasla daha az ağrı ve hızlı iyileşme

Lazerle hemoroid ameliyatının geleneksel yöntemlere göre belirgin avantajlar sunduğunu belirten Aydın, lazer enerjisinin sinir uçlarına daha az zarar vermesi nedeniyle ameliyat sonrası ağrı düzeyinin oldukça düşük kaldığını ve mevcut rahatsızlığın hafif ağrı kesicilerle kontrol altına alınabildiğini belirtti. Kesme veya dikiş işlemi yapılmadığı için belirgin bir yara izi oluşmadığına değinen Aydın enfeksiyon, gaz veya dışkı kaçırma gibi risklerin de minimal seviyeye indiğini paylaştı. Öte yandan Aydın, hastaların çoğu zaman aynı gün taburcu olarak kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiklerini dile getirdi.

"Bu yöntemin hastaya uygun olup olmadığına bir genel cerrahi uzmanı karar vermelidir"

Yöntemin özellikle ilaç ve diyet gibi konservatif tedavilere yanıt vermeyen ve kanama, ağrı, kaşıntı ve sarkma şikayeti bulunan hastalar için önemli bir alternatif olduğunu belirten Op. Dr. Murat Aydın, şunları söyledi:

"Lazer tedavisi 2. ve 3. derece hemoroidlerde oldukça etkili sonuçlar verse de her hastanın durumu farklı olduğu için, yöntemin hastaya uygun olup olmadığına bir genel cerrahi uzmanı karar vermelidir. Bu noktada detaylı bir muayene ve değerlendirme sonrasında en uygun tedavi planı da belirlenebilir. Ayrıca ilk birkaç gün dinlenmek, lifli gıdalar tüketerek kabızlığı önlemek ve dışkılamayı kolaylaştırmak, bol su içmek, doktorun önerdiği ağrı kesici ve diğer ilaçları düzenli kullanmak ve hijyene dikkat etmek de ameliyat sonrası komplikasyon riskini azaltmada önemli faktörlerdir."