Lenfomayı yenen hemşire Demirciler, kemoterapi ünitesinde hastalara umut oluyor - Son Dakika
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Lenfomayı yenen hemşire Demirciler, kemoterapi ünitesinde hastalara umut oluyor

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Lenfomayı yenen hemşire Demirciler, kemoterapi ünitesinde hastalara umut oluyor
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Denizli'de lenfoma tanısı alan hemşire Hatice Demirciler ile otel çalışanı Mehmet Akşit, zorlu tedavi süreçlerinin ardından hastalığı yendi. Demirciler tedavisinin ardından kemoterapi ünitesinde görev alarak hastalara deneyimini aktarırken, kemik iliği nakli geçiren Akşit çalışma hayatına döndü.

Denizli'de lenfoma tanısı alan Hatice Demirciler ile Mehmet Akşit, zorlu tedavi süreçlerinin ardından hastalığı yendi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görevli 45 yaşındaki Hatice Demirciler, 2023 yazında bacağının iç kısmında küçük bir sertlik fark etti.

Herhangi bir ağrı ya da ateş şikayeti bulunmayan Demirciler, başlangıçta "et bezesidir" düşüncesiyle sertliği önemsemedi.

Annesinin ısrarı üzerine doktora başvuran Demirciler'e ileri tetkikler sonucu lenfoma teşhisi konuldu. Kitle çıkarıldı, 6 kür tedavi uygulandı. Devamında da tedaviler üç ayda bir uygulandı. Tedavi süreci yaklaşık 2,5 yıl süren Demirciler'in kontrolleri düzenli aralıklarla devam ediyor.

Kanser hastalarına cesaret veriyor

Hatice Demirciler, AA muhabirine küçük belirtileri önemsemenin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Hemşire olmasına rağmen ağrı olmadığı için kitleyi önce önemsemediğini, annesinin zorlamasıyla doktora başvurduğunu ifade eden Demirciler, "Bedenimizi gerçekten iyi tanımamız gerekiyor. Mutlaka kendimizi muayene etmeliyiz. Elimize gelen, önemsemediğimiz, küçük diye gördüğümüz o kitleleri, o küçük parçacıkları mutlaka uzman bir doktora danışmalıyız." dedi.

Demirciler, kemoterapi sürecinin fiziksel ve psikolojik açıdan zorlayıcı olduğunu, ailesi ve çevresinin desteğinin kendisine güç verdiğini anlattı.

Hastalıkla mücadelesinin mesleki hayatında da yeni bir dönem başlattığını aktaran Demirciler, daha önce dahiliye servisinde çalıştığını, tedavisinden sonra kemoterapi ünitesinde görev aldığını belirtti. Demirciler burada hastalara kemoterapi uyguladığını, onlara kendi deneyimini aktardığını söyledi.

Onların korkularına ve kaygılarına eşlik ettiğini belirten Demirciler, "Özellikle yeni teşhis olan hastalarımız biraz daha hassas oluyor. Moral, motivasyon, kitaplarda yazmayan daha duygusal kısımlar... Onlarda ben devreye giriyorum. Gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlik nakliyle iyileşti

Kentte bir otelde çalışan Mehmet Akşit de boynunda şişlik için gittiği hastanede lenfoma tanısı aldı.

Tedavi süreci 2023'te Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde başlayan Akşit, hızlı ilerleyen hastalık nedeniyle kemoterapi gördü. Akşit, hastalığın nüksetmesi üzerine kemik iliği nakli geçirdi. Uzun ve yorucu tedavi sürecinin ardından mücadeleyi kazanan Akşit, iyileşmesinin ardından çalışma hayatına döndü.

Akşit, yaşadığı sürece ilişkin "Ben bunu fark etmeseydim beni öldürebilirdi ama dıştan olduğu için fark ettik. Sonra doktora danıştık. Doktor tedavi uyguladı. Ondan sonra ilik nakli oldum ve iyileştim. Şimdi çalışıyorum." diye konuştu.

"Doktor görmeli" tavsiyesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Akgün Çağlıyan da lenfomanın lenf sistemindeki hücrelerden kaynaklanan bir kanser olduğunu dile getirdi.

Lenfomada büyüyen lenf nodlarının (bezlerinin) çoğunlukla ağrısız olduğuna dikkati çeken Çağlıyan, bunlara ateş, gece terlemesi ve kilo kaybının da eşlik edebileceğini anlattı.

Çağlıyan, hastalığın yalnızca lenf bezlerinden değil, farklı dokulardan da kaynaklanabileceğini; en sık boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde şişliklerle karşılaşıldığını ifade ederek "Aslında ilk şişlikler çıktıktan sonra bunlar devam ediyorsa ve özellikle sert, fikseyse dahiliye doktoru ve sonrasında da hematoloji uzmanının görmesi çok iyi olur." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Kemik İliği NakliDenizliSağlıkSon Dakika

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