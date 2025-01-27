Libya\'da Uzuv Restorasyonu ve Osseointegrasyon Semineri Düzenlendi

Sağlık

LİBYA'DA düzenlenen 'Uzuv Restorasyonu ve Uzatmada Çağdaş Teknikler: Osseointegrasyon ve Precice Teknolojileri' başlıklı seminerde, 8 yılda 4 binden fazla Libyalı askerin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, deneyimlerini paylaştı.

Libya'nın Trablus ve Mısrataşehirlerinde düzenlenen 'Uzuv Restorasyonu ve Uzatmada Çağdaş Teknikler: Osseointegrasyon ve Precice Teknolojileri' başlıklı seminerde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, modern tıp teknikleri ve tedavi yöntemlerini ele aldı. 8 yılda 4 binden fazla Libyalı askerin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Kara, savaş yaralanmaları, ağır travmalar, deformiteler, protez gerektiren ameliyatlar, boy uzatma, el cerrahisi ve bağ yaralanmaları gibi geniş bir tedavi yelpazesinde edindiği bilgi ve deneyimi aktardı.

DÜNYADA SINIRLI MERKEZLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNTEM İŞLENDİ

Libya Savunma Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Birimi'nin özel davetiyle düzenlenen etkinlikte, Libyalı ortopedi uzmanları ve sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Seminerde, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uygulanan Osseointegration yöntemi detaylıca işlendi.

HASTALARLA BİR ARAYA GELDİ

Bu etkinlikte, Prof. Dr. Kara'ya Medipol Global Uluslararası Hasta Hizmetleri Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat ve Libya'nın ilk Osseointegration protez ameliyatı geçiren hastası Mundir Alweheshi de eşlik etti. Seminer sonrasında Prof. Dr. Kara ve Dr. Murat, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Libyalı hastalarla bir araya geldi. Öte yandan, Libya'da yeni ameliyat olacak hastalarla görüşerek tedavi süreçlerini değerlendirdi.