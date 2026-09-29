Liv Hospital Samsun uzmanı, Dünya Kalp Günü'nde 30 dakika yürüyüş çağrısında bulundu - Son Dakika
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Liv Hospital Samsun uzmanı, Dünya Kalp Günü'nde 30 dakika yürüyüş çağrısında bulundu

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Liv Hospital Samsun Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baran Yüksekkaya, Dünya Kalp Günü'nde günde en az 30 dakika yürüyüş ve dengeli beslenme önerdi. Sigara ve alkolün bırakılması, stres yönetimi ve yılda en az bir kez kardiyolojik kontrolün erken teşhis için önemli olduğunu belirtti.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baran Yüksekkaya, günde en az 30 dakika yürüyüş, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, tuz ve şeker tüketimini azaltma gibi basit adımların kalp sağlığını korumada son derece etkili olduğunu söyledi.

Her yıl 29 Eylül'de kutlanan Dünya Kalp Günü, kalp hastalıklarına dikkat çekmek için önemli bir farkındalık günü olarak öne çıkıyor. Liv Hospital Samsun Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baran Yüksekkaya, kalp hastalıklarının dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, erken önlemlerle bu hastalıkların büyük oranda önlenebileceğini belirtti.

"Günde en az 30 dakika yürüyüş yapılmalı"

Sağlıklı bir kalbin temelinde düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Yüksekkaya, "Günde en az 30 dakika yürüyüş, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, tuz ve şeker tüketimini azaltma gibi basit adımlar kalp sağlığını korumada son derece etkilidir" dedi.

Kalp sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerin sigara ve alkol tüketimi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yüksekkaya, bu alışkanlıkların bırakılması gerektiğini kaydetti. Uzm. Dr. Yüksekkaya, "Stres yönetiminin de kalp üzerinde doğrudan etkisi vardır. Düzenli uyku ve hobi edinmek stresle başa çıkmada faydalıdır" diye konuştu.

"Kalbinizi korumak için yılda en az bir kez kardiyolojik kontrol yaptırın" uyarısında bulunan Uzm. Dr. Yüksekkaya, "Erken teşhis hayat kurtarır. Dünya Kalp Günü vesilesiyle herkesin kalbine daha fazla özen göstermesi gerektiğini hatırlaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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