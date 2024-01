LÖSEV'den 100 aileye yardım

ELAZIĞ - Elazığ'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından vakfa kayıtlı 100 hasta ve ailelerine et gıda yardımı kolisi yapıldı.

Kayıtlı lösemi ve kanser hastaları ile onların imkanları kısıtlı ailelerine 1998 yılından bu yana maddi ve manevi destek veren LÖSEV, yıl boyu sürdürdüğü et ve et ürünleri dağıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ'da vakfa kayıtlı hasta ve aileleri için Engelsiz Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi. Hasta ve ailelerin katıldığı program, bilgilendirici sunumların yapılması ile başladı. Ardından vakfa kayıtlı 100 aileye et gıda yardım kolisi dağıtıldı.

LÖSEV Sosyal Hizmet Sorumlusu Mert Bozdağ, "Sosyal Hizmet Birimi olarak ailelerimize ayni, nakdi ve sosyal desteklerimizi iletmekteyiz. Bugün de burada ihtiyaçlarını belirlediğimiz vakfımıza kayıtlı 100 ailemize et yardımlarımızı, mutlu et paketlerimizi iletmek için ailelerimiz ile bir araya geldik" dedi.

LÖSEV Elazığ İl Temsilcisi Ayşe Kavak ise " 2009'da çocuğuma lösemi teşhisiyle LÖSEV ile tanıştım. O tarihten itibaren LÖSEV ile beraberim. Onların yapmış olduğu maddi ve manevi yardımları çocuğumla beraber birebir kendim de aldım. O tarihten beri onları temsil ederek Elazığ ve çevre illerdeki bütün lösemili çocuklarımızı ve yetişkin kanser hastalarımızı vakfımıza kayıt ettik. Onları vakfımıza birebir ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de burada kayıtlı hastalarımıza et dağıtımımız olacak. Elimizden geldiği kadarıyla vakfımıza destek vermeye çalışıyorum" diye konuştu.