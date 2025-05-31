LÖSEV Farkındalık Kortejiyle Lösemiyi Anlattı

KADIKÖY'DE Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajını vermek için farkındalık korteji düzenledi.

'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla düzenlenen ve 24. kez gerçekleştirilen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, Bağdat Caddesi'nde kutlandı. LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), dünya genelindeki lösemi vakalarına dikkat çekmek ve lösemi ile mücadele eden çocuklara moral vermek amacıyla 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinlik kapsamında korteje, klasik otomobillerden vosvoslara, motor ve bisiklet gruplarından gönüllülere kadar çok sayıda katılımcı destek verdi. Lösemi tedavisini başarıyla tamamlamış çocuklar aileleriyle birlikte korteje yaya olarak eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte katılımcılar kortejde taşıdıkları pankartlarla lösemiye karşı farkındalık mesajları verdi. LÖSEV yetkilileri, etkinlikte birlik ve dayanışma vurgusu yaparak löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı.

LÖSEV Anadolu Yakası Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nı 24. kez bu sene kutluyoruz. Toplumdaki farkındalıkları arttırmak adına, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu herkesin duyabilmesi adına hep birlikte sahalarda oluyoruz. Bir haftalık süreç içerisinde her noktada farklı farklı etkinlikler yaparak herkesi bilinçlendirmemeye çalışıyoruz" dedi.