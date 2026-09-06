Malatya Darende'de kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y., hava ambulansıyla kente sevk edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'daki bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.
D.Y., sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla hava ambulansına alınarak Malatya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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