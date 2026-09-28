Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk tüp bebekleri ikiz dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk tüp bebekleri ikiz dünyaya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin ilk tüp bebekleri ikiz dünyaya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nde tedavi gören 37 yaşındaki Nihal Kalkan, ilk denemesinde ikiz bebek dünyaya getirdi. Ünitenin ilk tüp bebekleri olan bir kız ve bir erkek bebeğe Kadir Asaf ile Zeynep adları verildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bebek Ünitesi'nin ilk tüp bebekleri ikiz olarak dünyaya geldi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1.5 yıl önce faaliyet giren merkezde, tedavi gören 37 yaşındaki Nihal Kalkan'ın ilk tüp bebek denemsinde ikiz bebek dünyaya gözlerini açtı.

Bir kız bir erkek bebek olarak dünyaya gelen ikizlere ise Kadir Asaf ve Zeynep isimleri koyuldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Pınar Kırıcı, hastanın ilk tüp bebek denemesinde ikiz gebelik elde edildiğini belirtti.

Kırıcı, gebelik sürecinin de merkezde takip edildiğini ifade ederek, "Bugün hastamızın doğumunu gerçekleştirdik. Merkezimizin ilk bebekleriydi. Hastamız bize güveniyordu, biz de onun güvenini boşa çıkarmadık." değerlendirmesinde bulundu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nde görev yapan Doktor Nihal Mavral da ünitede birçok yardımcı üreme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Anne Nihal Kalkan ise sürecin kendisi için zorlu olduğunu ancak hekimlerin desteğiyle tedaviyi rahat geçirdiğini kaydetti.

Kalkan, "Bu süreç çok sıkıntılı bir süreçti ama beni motive ettiler, gayet rahat geçti. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bebeklerimizi sağlıkla kucağımıza aldık." ifadesini kullandı.

Baba Emrah Kalkan da hastane personellerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Malatya Eğitim ve Araştırma HastanesiSağlıkBebekYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme Kapıcıya verilen ceza bozuldu Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
14:58
Bu nasıl bir rezilliktir böyle UEFA göz göre göre İsrail’i kayırdı
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:32
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı Eğitime 10 gün ara verildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 15:05:53. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk tüp bebekleri ikiz dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei