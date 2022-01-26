Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Adil Kılıç atandı - Son Dakika

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Furkan Adil Kılıç atandı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, tarihi Malazgirt ilçesinde başhekim görevini yürütmenin mutluğunu yaşadığını söyledi.

Sağlık hizmeti verirken öncelikli hedeflerinin insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini yüksek tutmak olacağını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Malazgirt ilçesinde görev yapmayı çok istiyordum. Bu nedenle ilk tercihimi Malazgirt ilçemizden yana kullanmak istedim. Başhekim olarak atandığım Devlet Hastanesinde amacımız, eğitimli ve konusunda uzman personelle zamanında, güvenilir, doğru teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sunmaktır. Sürekli gelişen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan bir hizmet anlayışı sunacağız."