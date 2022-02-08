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Malazgirt'te "meme kanseri ve korunma yolları" konferansı - Son Dakika

Malazgirt'te "meme kanseri ve korunma yolları" konferansı

08.02.2022 16:17
Malazgirt'te "meme kanseri ve korunma yolları" konferansı

Muş'un Malazgirt ilçeside Kaymakamlık tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "meme kanseri ve korunma yolları" konferansı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçeside Kaymakamlık tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "meme kanseri ve korunma yolları" konferansı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen çevrimiçi konferansta konuşan İlçe Sağlık Müdürlüğü hemşirelerinden Ezgi Tekin, kadınları meme kanseri ve korunma yolları konusunda bilgilendirdi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunun altını çizen Tekin, meme kanserinin kadınların hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Tekin, erken teşhis edildiğinde meme kanserinin tedavi edilebildiğini ve hastaların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebildiğini vurguladı.

Konferansa, hükümet konağında çalışan kadınlar katıldı.

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Kaymakamlık, Malazgirt, Hisarcık, Muş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Malazgirt'te 'meme kanseri ve korunma yolları' konferansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malazgirt'te "meme kanseri ve korunma yolları" konferansı - Son Dakika
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