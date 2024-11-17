Manavgat Devlet Hastanesi\'nde Bomba Tehdidi Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sağlık

MANAVGAT Devlet Hastanesi'nde siyah kod bomba tehdidiyle ilgili düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği, hastanede meydana gelen patlamanın ardından yaralılara müdahale ve belirlenen 2'nci bombanın imha edilmesi canlandırıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde 'siyah kod bomba tehdidi' tatbikatı yapıldı. Tatbikata Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil, K9 Bomba Arama Ekibi ve bomba imha uzmanları katıldı. Senaryo gereği hastane bahçesindeki kantinde meydana gelen patlamanın ardından hastane güvenliği ve personeli, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar güvenli bölgeye taşınırken, Başhekim Dr. Mehmet Deniz gerekli güvenlik önlemlerini aldırdı ve olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne siyah kod bildirimi geçildi. Siyah kod verilmesinin ardından hastaneye Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil, K9 Bomba Arama ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Hastane boşaltılıp, çalışanlar ve hastalar güvenli bölgelere alınırken, olay yerine gelen ve robotla arama yapan bomba imha ekipleri şüpheli ikinci paket tespit etti. Paketin imha edilmesinin ardından hastane içerisinde ve bahçesindeki eklentilerinde K9 Bomba Arama ekipleri, eğitimli köpekle bomba araması yaptı.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,