Manisa'da İlk Pelvis Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Manisa'da yüksekten düşerek ağır yaralanan 58 yaşındaki hasta, Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen "kompleks pelvis kırık-çıkığı ameliyatı" sonrası 2 günde yürüteç yardımıyla ayağa kalktı.

Mehmet Sena Baycur, 17 Haziran'da yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, Baycur'un halk arasında "leğen kemiği" olarak bilinen pelvis yapısında çoklu kırık ve çıkık, ayrıca kürek kemiği ile kaburgalarda kırıklar tespit edildi.

Hayati risk taşıyan durumu nedeniyle yoğun bakıma alınan Baycur, beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji ve anestezi uzmanlarının ortak takibine alındı.

Hasta, 20 Haziran'da ortopedi uzmanı Op. Dr. Selçuk Şen ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda, pelvis bölgesindeki çıkıklar implant (plaka) kullanılarak düzeltildi. Zorlu cerrahi sonrası hasta, ikinci günde yürüteç yardımıyla ayağa kaldırıldı.

Op. Dr. Selçuk Şen, yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da gerçekleştirilen ameliyatta, pelvis bölgesindeki çıkıkların açık ve kapalı yöntemlerle, halk arasında "plak" olarak bilinen implantlar kullanılarak yerine oturtulduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun başarıyla tamamlandığını aktaran Şen, bu tür vakaların hem teknik açıdan zorluk taşıdığını hem de deneyimli bir ekip ve donanımlı bir altyapı gerektirdiğini vurguladı.

Operasyonun hastanede ilk kez gerçekleştirildiğini ifade eden Şen, "Bu tür kırık-çıkıklar cerrahisiz tedavi edildiğinde hastanın normal yürüyebilmesi oldukça güçleşiyor. Hastamızı ameliyattan iki gün sonra yürüteç yardımıyla ayağa kaldırdık. İyileşme sürecinin ardından desteksiz şekilde yürüyebileceğini öngörüyoruz." dedi.

Zorlu operasyon sonrası yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Sena Baycur da doktorlara teşekkür ederek, "Yüksekten düştüm, ayaklarımı hissetmiyordum. Komşularım ambulans çağırdı, hastaneye getirildim. Ameliyat oldum, şu anda ne ağrım var ne sızım." ifadelerini kullandı.