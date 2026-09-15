Manisa\'da okul çevresindeki gıda satış noktalarına zabıta denetimi yapıldı

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul önlerinde faaliyet gösteren seyyar satıcılar ile öğrencilerin satın aldığı yiyecek ve içecekler kontrol edildi.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da takip ettiği denetimlerde, özellikle okul çevrelerinde seyyar olarak satış yapan kişiler ile öğrencilerin çevredeki işletmelerden satın aldığı veya dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve içecekler incelendi. Satışa sunulan ürünlerin sağlık ve hijyen şartlarına uygunluğu, muhafaza şartları ve satış ortamları kontrol edildi.

Öğrencilerin sağlığını riske atabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulanacak.

Denetimlerde Bisikletli Zabıta Ekipleri de görev aldı. Ekipler, başta Manisa Polinas Meslek Lisesi olmak üzere okul çevrelerinde devriye gerçekleştirerek seyyar satış noktalarını ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanları kontrol etti.