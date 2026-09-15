Manisa'da okul çevresindeki gıda satış noktalarına zabıta denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da okul çevresindeki gıda satış noktalarına zabıta denetimi yapıldı

Manisa\'da okul çevresindeki gıda satış noktalarına zabıta denetimi yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul çevrelerindeki gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde seyyar satıcılar ile öğrencilerin satın aldığı yiyecek ve içeceklerin hijyen ve muhafaza şartları incelendi.

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul önlerinde faaliyet gösteren seyyar satıcılar ile öğrencilerin satın aldığı yiyecek ve içecekler kontrol edildi.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da takip ettiği denetimlerde, özellikle okul çevrelerinde seyyar olarak satış yapan kişiler ile öğrencilerin çevredeki işletmelerden satın aldığı veya dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve içecekler incelendi. Satışa sunulan ürünlerin sağlık ve hijyen şartlarına uygunluğu, muhafaza şartları ve satış ortamları kontrol edildi.

Öğrencilerin sağlığını riske atabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulanacak.

Denetimlerde Bisikletli Zabıta Ekipleri de görev aldı. Ekipler, başta Manisa Polinas Meslek Lisesi olmak üzere okul çevrelerinde devriye gerçekleştirerek seyyar satış noktalarını ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanları kontrol etti.

Kaynak: İHA

Belediye, Zabıta, Manisa, Eğitim, Güncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Manisa'da okul çevresindeki gıda satış noktalarına zabıta denetimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS’de derece yapan mezununa Togg hediye etti Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti
84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu 84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu
17 yaşındaki Tuana’nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu 17 yaşındaki Tuana'nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Gelibolu’da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu

11:34
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 12:26:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa'da okul çevresindeki gıda satış noktalarına zabıta denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement